Yadhira Carrillo responde a quienes aseguran tiene kilos de más: “Tengo mis buenas pompis”

La actriz aseguró que a sus 47 años tiene abdomen plano

Yadhira Carrillo fue víctima de las críticas, en las que aseguran subió de peso tras la detención de su esposo, Juan Collado, es por eso que decidió defenderse de las fuertes acusaciones.

Sonriente y de buen ánimo, la actriz accedió a dar una entrevista durante una de sus más recientes visitas al reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde permanece su esposo desde junio de 2019. Sin embargo, en esta ocasión respondió a quienes aseguran luce con varios kilos de más.

“No, yo hago mis pilates todos los días y hago mi ejercicio, a ver… ¿a poco me ves? Voltea a verme por favor, tengo mis buenas pompis, y tengo mi abdomen plano. ¿De qué estás hablando? Ve esto, nunca lo enseño, pero no es cierto“, respondió ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

Segura de que a sus 47 años mantiene un cuerpo de envidia, reveló que no usa ropa ajustada debido a que no le gusta que la volteen a ver:

“No uso ropa entallada porque soy muy pompudita… entonces me da mucha pena ser pompuda, entonces uso mucha ropa flojita, me da pena que me volteen a ver, esa es la verdad, me da mucha pena que me volteen a ver y sí, creo que nunca se los había dicho, entonces si yo me pongo ropa entallada, pues si voltearían, entonces siempre me pongo súper aguadita, prefiero“, explicó.

Asimismo, confesó que es penosa y decidió usar ropa holgada por respeto a su esposo ya que no le gustaría que pasara algún momento incómodo con otro hombre por este motivo.

“La verdad es que no me gusta que Juan esté inquieto de ninguna manera, nunca, jamás he sido así. No, no, no, en realidad no, yo soy penosa, me da pena que me volteen a ver… qué curioso, es curioso, pero así soy“.

Además, la estrella de televisión confesó que llegó a sentir depresión por ver en prisión a su esposo, pero gracias a la ayuda psicológica que recibió, decidió enfocar su tiempo en ocuparse de las labores en su casa y ayudar a los perritos de la calle que tiene en su refugio, actividad que la lleva de vida y la mantiene activa: “Yo enseño poco, pero hago mucha labor, yo enseño poco, pero me pongo a chambear en mis perritos todos los días, y en mi casa, y que en mi casa haya comidita, y que tenga todo muy limpio“, explicó.