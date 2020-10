Policía será amonestado por llevar mascarilla pro Trump

La policía de la ciudad de Miami afirma que aplicará medidas disciplinarias contra un oficial que fue fotografiado con una máscara facial con el logo de Trump mientras vestía uniforme en un lugar de votación anticipada, el martes por la mañana.

La foto fue tuiteada por Steve Simeonidis, presidente de los demócratas de Miami-Dade. Fue tomada dentro del Centro de Gobierno Stephen P. Clark, en el centro de Miami. En su tuit, Simeonidis califica la acción del policía como “intimidatoria al votante”.

Here is @CityofMiami Police Officer Daniel Ubeda, in full uniform with badge and gun wearing his Trump mask inside of the polling location in government center.

This is city funded voter intimidation.

Ubeda should be suspended immediately. pic.twitter.com/TbJxu6mcem

— Steve Simeonidis (@stevesimeonidis) October 20, 2020