Ricky Martin le ruega a los latinos que voten: “Entendamos el poder que tenemos”

Hace muchos años que Ricky Martin eligió el camino de la honestidad en su estado más puro, y sobre todo, de levantar la bandera de defender los derechos en lo que cree, y en lo que quiere para la comunidad latina, LGBTQ y humana.

A través de su fundación RM, se ha dedicado a luchar no solo por su isla de Puerto Rico, sino de quien lo necesite: lo hizo en el huracán María, ahora en la pandemia, y en especial contra la injusticia.

En estas próxima elecciones a presidente de Estados Unidos, se unió a apoyar al candidato demócrata Joe Biden, y es un ferviente crítico de las medidas y el discurso del candidato al partido republicano y actual presidente, Donald Trump.

Esto le trajo apoyo por un lado y críticas por el otro. En exclusiva, Ricky les responde a quienes no comprenden su elección de no quedarse callado, y hace un pedido, casi un ruego, a la comunidad LGBTQ, y en especial a los latinos.

“Cada vez que tú hablas con honestidad la gente dice: ‘Le creo, me cae bien’… Mucha gente también me ha dicho: ‘Ricky, cállate la boca y sigue cantando, no te metas en la política’. Esa es su opinión”, comienza diciendo.

“Si yo tengo el poder de convocatoria que me da la música, si yo puedo llegar a 50, 60, 70 millones de personas por mis redes sociales, ¿cómo yo me voy a quedar callado?… Hay mucha injusticia que está pasando al día de hoy en Estados Unidos con la comunidad hispana (que) está pasando por los peores momentos. La comunidad LGBTQ tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar con una Corte Suprema totalmente a la derecha, es como que no, no puedo creer que ni siquiera estemos hablando de esto… ¡No te puedes quedar callado!

Yo le exhorto a mis colegas, que tiene el poder de la música, que hablen de lo que ellos necesitan como personas, para un bienestar, para una mejoría, para una evolución social. No nos podemos quedar callados, porque quedarnos callados es ser cómplices del mal, el quedarnos callados es dejar que estas fuerzas, que nos están quitando derechos, ganen y de la única manera que nosotros podemos hacer la diferencia es yendo a votar.

Nosotros venimos de países que a lo mejor la democracia es un poquito turbulenta y a lo mejor los votos no cuentan, no, aquí sí cuentan. Aquí en Estados Unidos un voto cuenta. Les ruego, a esta comunidad latina, les ruego a la comunidad LGBTQ que nunca se detengan, que siempre hablen, pero en especial a los latinos, que entendamos el poder que tenemos. Hay mucha gente que no quiere que sepamos el poder que tenemos, no podemos dejar que ganen”.

