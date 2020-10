EN VIVO: El presidente Donald Trump vota en West Palm Beach

El Departamento de Elecciones del Condado de Palm Beach ya lo tiene todo listo para que el presidente Donald Trump pueda ejercer su derecho al voto anticipado. Según la agenda del mandatario, votará a las 9:25am ET.

>> Sigue en vivo la llegada del presidente Trump

Durante una conferencia de prensa, la supervisora de elecciones de esa circunscripción, Wendy Sartory Link, dijo que había mantenido contactos con la Casa Blanca y el Servicio Secreto.

MOMENTS AGO—

President @realDonaldTrump arrives in Palm Beach, Florida after a massive #MAGA🇺🇸🦅Rally in Pensacola, FL—and The Villages, FL, prior to that. THANK YOU to everyone who came out tonight, to welcome POTUS back to Palm Beach! Let’s WIN, VOTE! “LID” called at 11:05pmE. pic.twitter.com/JIpAcojZ6c

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) October 24, 2020