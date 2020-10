Ráfagas de viento con fuerza de huracán provocan un riesgo de incendio crítico en California

El norte de California se encuentra bajo un riesgo climático de incendio “extremadamente crítico” de domingo a lunes.

Tales condiciones son muy raras, pero cuando el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte de esto, el peligro no puede subestimarse.

La última vez que se usó esta designación fue en septiembre y más de un millón de acres fueron incendiados en solo unos pocos días mientras pueblos enteros se quemaron hasta los cimientos en Oregon.

Este será el evento de viento más fuerte del otoño hasta ahora, y quizás el más fuerte en años.

Se espera que las ráfagas de viento con fuerza de huracán derriben árboles y líneas eléctricas, provocando cortes de energía.

Si ocurren incendios forestales, las condiciones pueden convertirse rápidamente en una amenaza para la vida.

Dangerous fire weather conditions are expected across parts of northern California from Sunday afternoon into Monday, as strong offshore flow develops across the region. pic.twitter.com/sWjzaEj0gF

El domingo, un frente frío llegará a las montañas de Sierra Nevada en California y desencadenará un evento de viento de Diablo, donde vientos fuertes y secos se derramarán por las montañas y se precipitarán hacia el oeste hacia Sacramento y San Francisco. Las ráfagas superarán la fuerza de un huracán en las colinas y cañones, con algunas ráfagas que excederán las 80 mph más tarde del domingo al lunes.

En el sur de California, los vientos aumentarán el domingo, pero las ráfagas más fuertes serán el lunes cuando los vientos de Santa Ana levanten ráfagas de más de 60 mph.

Dangerous fire weather conditions are expected across parts of southern California, beginning late Sunday night and potentially lasting into Tuesday. High-end critical to locally extreme conditions are possible Monday into Monday night. pic.twitter.com/9r8iZWRWwg

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) October 24, 2020