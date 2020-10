Evacuan a 100,000 personas por incendios en el sur de California. Hay dos bomberos heridos de gravedad

100,000 personas en el sur de California se han visto forzadas este lunes a abandonar sus viviendas como consecuencia de incendios forestales que se desplazan con gran rapidez. Dos bomberos que participaban en labores de extinción resultaron heridos de gravedad.

Los fuertes vientos que soplan este lunes en el Estado Dorado habían activado la alerta roja por incendio en condados completos y provocaron cortes de energía para evitar que los equipos eléctricos provocaran nuevos incendios.

Firefighter Raymond Vasquez braves tall flames as he fights the advancing #SilveradoFire fueled by #SantaAnaWinds among the 241 toll road end Portola Parkway in Irvine @latimesphotos @LANow pic.twitter.com/yqAR8AtHKw

