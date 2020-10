América Guinart, la ex esposa de Alejandro Fernández, revela la petición que le hicieron sus suegros durante el matrimonio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hay matrimonios que se consumen sin necesidad de llevar una relación ríspida. Esto es lo que sucede entre América Guinart y Alejandro Fernández.

“El Potrillo” y su expareja llevan una amistad cordial, movida por el amor que ambos sienten hacia sus tres hijos: Alex, América y Camilia.

La misma Guinart afirma que también tiene un vínculo íntimo con la familia del cantante mexicano, es decir, con don Vicente Fernández y su esposa, Cuquita.

Y es que tal como confesó en el programa “De Primera Mano”, la exesposa del intérprete de “Me Dediqué a Perderte”, asegura que recibió consejos muy oportunos por los padres de este último, quienes la ayudaron a sobrellevar la famosa vida de su entonces marido.

“Cuando estaba con Alejandro, realmente yo no iba mucho con él a lugares donde había prensa, incluso presentaciones de él no iban mucho con él, porque era como una regla que tenían en su familia y yo no lo acompañaba casi a ningún lado.

“Lidiar en aquel entonces con la prensa no era tanto, ahí lo difícil era lidiar con los chismes que le sacaban a él”, agregó la oriunda de Guadalajara.

Para Guinart, los consejos que recibió por parte de los Fernández no fueron mal intencionados e, incluso, ella no considera que estar alejada de la vida pública de Alejandro, fuera malo o estricto.

“Eran otros tiempos, no era a lo mejor que le prohibían, pero sí le sugerían. Y yo sé que no lo hacían en mal plan porque mi mamá Cuca también me decía: ‘Veme a mí, cuándo me has visto con él’, porque en ese entonces mamá Cuca no lo acompañaba (a Vicente Fernández), después ya sí”, aseguró.

Y es que por encima de todo, tanto América como “El Potrillo”, su relación quedó en los mejores términos, pues están más enfocados en darle una vida amorosa a sus tres retoños.

“En realidad siempre tuvimos muy claro que los niños tenían que saber que una cosa eran las broncas de nosotros y otra el amor que les tenemos a los tres, que es infinito, que ellos fueron niños deseados, planeados. Ellos realmente vinieron a hacer nuestras vidas mejores, porque tanto Alejandro como yo pensamos que son lo mejor que tenemos en la vida”.

No cabe duda que el cariño de una familia siempre es más fuerte que cualquier adversidad, algo que América Guinart y Alejandro Fernández no han olvidado demostrar.