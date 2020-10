Obama critica la respuesta de Trump a la pandemia en su segundo mitin por Biden en Florida

El expresidente Barack Obama criticó el martes al presidente Trump por su manejo de la pandemia de coronavirus, burlándose de la preocupación de Trump por la cobertura mediática del virus y expresando su incredulidad de que la Casa Blanca esté lidiando con el segundo brote de Covid-19 en un mes.

Obama hizo su segunda parada en los últimos días en Florida en un intento de entregar el estado de transición para el resultado de las elecciones para el nominado demócrata Joe Biden.

La campaña de Biden ha hecho de la gestión de Trump de la crisis de salud pública, una pieza central de su campaña, y Obama se desató en críticas al presidente en un mitin en Orlando.

“¿Cuál es su argumento final? Que la gente está demasiado concentrada en COVID”, dijo Obama, refiriéndose a lo que se ha convertido en un elemento básico de los mítines de Trump y de Twitter.

“Dijo esto en uno de sus mítines. ‘COVID, COVID, COVID’. “Se está quejando”, dijo Obama. “Está celoso de la cobertura mediática de COVID”.

“If we were focused on Covid now, the White House wouldn't be having its second outbreak in a month,” Barack Obama says to Orlando voters, adding that President Trump has "turned the White House into a hot zone” pic.twitter.com/R3RABEi9WB

— CNN Politics (@CNNPolitics) October 27, 2020