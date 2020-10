Protestas desbordan Filadelfia después de la muerte de un afroamericano por la policía

Un hombre afroamericano que empuñaba un cuchillo estaba en medio de una crisis de salud mental, según su familia, cuando dos policías de Filadelfia abrieron fuego contra él 14 veces y lo mataron.

El siguiente video del tiroteo en el que murió el hombre contiene imágenes violentas que pueden resultar molestas:

Protests erupted in Philadelphia on Monday hours after police were captured on video shooting and killing Walter Wallace, a Black man (warning: distressing images) https://t.co/QqkBQXfYUf pic.twitter.com/bIKiX44GRp

— NowThis (@nowthisnews) October 27, 2020