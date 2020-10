Qué pasó con Adamari López, adónde se fue

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las ausencias de Adamari López no suelen sentarle bien al público. Cada vez que la puertorriqueña no llega a Un Nuevo Día las especulaciones en torno a su futuro estallan. Sobre todo porque semanas atrás se dijo que al parecer el futuro de Adamari en el matinal de Telemundo está contado.

La periodista Mandy Fridmann reveló que los planes de la cadena en torno a Adamari está en las telenovelas. Este paso aún no se ha tomado, pero parece ser una realidad a futuro. Razón por la cual cada vez que la co-conductora del programa no a parece todos notan su ausencia y se preparan para lo peor: no verla en Un Nuevo Día.

Desde el lunes Adamari no se ha hecho presente en el set del programa, los fans lo notaron y este fue uno de los comentarios en su ausencia: “Y Adita es la que no veo y sorry pero ninguno de los presentadores de este día los veré no me llama la atención mirar la TV cuando solo están ellos“.

“Y donde está Ada???!!!”, repiten muchos en Instagram. A los televidentes no les gusta el programa cuando la puertorriqueña no aparece en escena.

Se cree que Adamari no ha estado en el programa porque durante el fin de semana estuvo fuera disfrutando de una viaje familiar a la playa con Toni Costa, Alaïa y otros amigos y familiares. Se espera que Ada, como le dicen sus fans, la conductora regrese al show.