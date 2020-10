Autoridades arrestan a peligrosos pandilleros en Georgia

ATLANTA, Georgia – Autoridades en Georgia anunciaron este miércoles el encausamiento de medio centenar de personas que presuntamente forman parte de una peligrosa red del crimen organizado que trafica con drogas y opera en diversas localidades del estado.

El operativo “Caged Doves” culminó con el arresto de 25 sospechosos, de 46 acusados de pertenecer a la banda “Rollin 20 Neighborhood Bloods”, incluyendo a uno de sus cabecillas, identificado como Ronald Elwood Chatman, quien fue detenido el martes en Los Ángeles, California, dijo el director del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), Vic Reynolds, durante una rueda de prensa.

State, local, and federal partners working together in an investigation that led to 46 RICO and gang statute indictments in the Griffin Judicial Circuit. Thank you @GovKemp & @Georgia_AG for your support in this fight. We won’t stop. https://t.co/3VzfPZxbzi pic.twitter.com/yGto8c75Cb

