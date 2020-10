“El virus me retó y le gané”: Zlatan Ibrahimovic y su heroico video para prevenir el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace algunas semanas, Zlatan Ibrahimovic dio positivo a COVID-19 y siguiendo el protocolo de salud tuvo que aislarse durante catorce días, perdiéndose así dos partidos de la Serie A con el Milán.

Después de haber vivido en carne propia la enfermedad, Zlatan se alió con Regione Lombardia para lanzar un video en el que busca concientizar a las personas para protegerse del COVID-19. El video tiene todo el sello del delantero sueco, pues Ibra advierte “El virus me retó y yo gané, pero tú no eres Zlatan”.

"El coronavirus me retó y le gané. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Sigue las reglas: usa siempre la mascarilla y mantén el distanciamiento social" Muy a su estilo, pero excelente mensaje de Zlatan Ibrahimovic 👏 👏 👏. pic.twitter.com/z5mU1yhcZn — Error Arbitral (@ErrorArbitral) October 29, 2020

“El virus me retó y yo gané, pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas, distanciamiento social y mascarillas siempre. Vamos a ganar”, expresa Ibra en el comercial.

Varios jugadores de la Serie A han dado positivos a coronavirus en los últimos meses, siendo el más reciente Cristiano Ronaldo, quien lleva tres semanas y tres exámenes dando positivo por la enfermedad.

