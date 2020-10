Erika Buenfil comparte fotografía inédita de su embarazo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Erika Buenfil sorprendió con un par de fotografías con las que recordó su pasado.

La actriz mexicana sigue ganando el reconocimiento de sus seguidores de redes sociales y aunque suele ser reservada con su vida privada, decidió abrir el baúl de los recuerdos para mostrar un par de fotografías de su juventud.

En las imágenes del pasado que compartió dentro de su cuenta oficial de Instagram, la originaria de Monterrey, Nuevo León, presumió la esbelta silueta con la que conquistó el corazón de sus fanáticos al inicio de su carrera. Posando de espaldas a la cámara, con jeans y botas altas, fue como resaltó su belleza.

Mientras que en otra imagen de hace 15 años dejó ver cómo lucía en las últimas semanas de embarazo, ya que, posando junto a la cuna de su hijo Nicolás recordó una de las etapas más felices de su vida.

“De esas fotos que nunca publiqué. La dulce espera de mi Nic“, escribió la estrella de televisión en la publicación que superó los 110 mil corazones rojos.

Recordemos que hace unos meses, la protagonista de ‘Amores Verdaderos’ compartió el doloroso momento que vivió durante el octavo mes de embarazo, al enterarse que el padre de su hijo, Ernesto Cedillo Jr. se acababa de casar.

“Estaba en mi casa con ocho meses de embarazo, era enero y entonces me acuerdo que oigo mucho escándalo y me asomo despacito para saber de qué hablaban. Mi cuñada llega y oigo que dicen ‘no se la enseñen, no le digan nada, no se la enseñen’. Había salido en la portada de una revista la boda y la foto, y todo y no querían que yo la viera. Bajo y todo mundo en silencio. Yo tenía un chofer en Monterrey, y le dije que me llevara a una tienda de conveniencia a comprar la revista que no me querían enseñar y yo la vi. Es horrible“, narró la artista durante una entrevista con Aurora Valle.