Esta elección no se trata del presidente Donald Trump

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Joe Biden y el Partido Demócrata quieren que los americanos consideren la elección presidencial un voto de referéndum sobre Donald Trump, pero la elección del 2020 tiene que ver con mucho más que su historial.

Lo que está en juego es: libertad individual, tranquilidad doméstica, y oportunidad económica. Hay que decidir si nuestro país forjará un camino hacia una prosperidad renovada o si viajará por el camino que le dará más control al gobierno y menos al individuo.

Aun cuando el coronavirus domina nuestras vidas, debemos preguntarnos que tanto tiempo podemos aguantar encarcelados por el miedo y la incertidumbre. Convertirse en una nación enmascarada, vista privada de libertades no es vivir.

Al mismo momento en que los americanos quieren que la economía reabra, Biden pide un cierre nacional. Su agenda agravaría una situación que ya ha visto un aumento en el consumo de drogas y alcohol, así como el abuso doméstico.

Lidiar con una pandemia global no es el único lugar donde la izquierda ha fallado. Los demócratas actuaron lentamente en condenar la violencia tras la muerte de George Floyd. Durante un verano de disturbios y caos total, Biden y su partido tuvieron poco que decir mientras criminales violentos destrozaban ciudades.

En las semanas que están por venir, ¿Te sentirás seguro en casa si los manifestantes tocan la puerta? ¿Confiaras en los criminales para que se vigilen ellos mismos? La reforma policiaca es necesaria, pero no la lograremos bajo la violencia y el caos.

Si la opción electoral aún no es clara, considera la reconstrucción económica. Hoy, los estadounidenses están sufriendo.

El informe laboral de septiembre muestra que 19,4 millones “no pudieron trabajar porque su empleador cerró o perdió el negocio debido a la pandemia”. Contra todo pronóstico, la Administración Trump logro arrancar la economía de nuevo. Biden no tendrá el mismo éxito.

Ya que esta no es una elección ordinaria, muchos votantes, incluyendo latinos escogen a Trump. Actualmente, las encuestas muestran el apoyo del presidente Trump en el rango del 30%, una mejora con respecto a sus números de 2016.

Trump se está ganando su apoyo porque los hispanos aman la paz y libertad, la oportunidad y creen en el sueño americano. Además, inmigrantes latinos que provienen de países donde la violencia, la corrupción, la pobreza, entre otras, son comunes no quieren vivir eso aquí.

Durante estos tiempos difíciles, no se trata de poner más poder en las manos del gobierno, sino en las del individuo. Tenemos que poner la gente a trabajar y crear una economía que ofrezca más oportunidades. El Covid-19 puso el mundo de puntas, pero seguimos siendo americanos. Luchemos por un mejor mañana y así ganaremos juntos.