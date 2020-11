Hoy es el día para votar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Movilizar a los votantes de color durante la elección más importante de nuestra historia ha sido uno de los mayores honores de nuestras vidas. Este trabajo, el verdadero trabajo, se hace a nivel hiperpersonal, entrelazándonos con amistades, conocidos y formando nuevas relaciones para garantizar que nuestra solidaridad se extienda por toda la nación a nivel hiperlocal, especialmente al interior de nuestras comunidades de color.

Nunca ha sido más cierto decir las palabras: cuando votamos, amamos. Juntos sí, se puede y estas palabras reflejan que hacemos lo que podemos para animar a la gente a que salga a votar, motivados por amor y esperanza.

En los últimos 30 días, hemos lanzado y respaldado nuestros respectivos esfuerzos para llegar a los votantes latinos y negros en las áreas donde nuestra gente tiene más que perder y donde hay menos participación por parte de los partidos establecidos. Corazón Latino, una organización nacional sin fines de lucro que genera iniciativas sociales, ambientales y de conservación que fomenta el resguardo de los recursos naturales y con un mensaje de conservación y esperanza ha llegado a más de 100 mil electores en Arizona, Florida, Michigan, Pennsylvania y Ohio conjuntamente.

Además, en el estado adoptivo de Betsy, Michigan, un colectivo multirracial de mujeres líderes de Grand Rapids y Muskegon, defensoras del clima y de justicia racial y grupos como I am Deeply Rooted, Inc., Revolutionaries Demanding Justice y Justice for Black Lives trabajaron para aumentar el número de votos en la región de Grand Rapids. Recientemente, el colectivo celebró un evento a nivel comunitario para generar alegría y movilizar a las comunidades latina/latinx y negra, en los días previos al día de hoy, Día de las Elecciones. Allí, los asistentes dejaron mensajes en murales portátiles en los que se leía “”Yo Voto por…” para compartir los temas y las motivaciones que impulsarán a las personas a utilizar sus voces para votar en este 2020. En los murales, los asistentes dieron sus razones para votar y fueron una muestra de poder politico. Esos mensajes íban desde “porque el racismo apesta,” hasta el deseo de proteger a los “niños enjaulados” en la frontera.

Hay más cosas en juego en esta elección: temas de injusticia social, tasas más altas de Covid-19 en las comunidades de primera línea, crecientes demandas por justicia ambiental y la necesidad de eliminar la intimidación y supresión de los electores. Lograr que los votantes negros y morenos sean más numerosos que los que votaron en 2016 es una labor de amor que no nos tomamos a la ligera, sabiendo que nuestros esfuerzos no son más que una pequeña contribución en el gigantezco panorama de los esfuerzos conjuntos de tantas personas y organizaciones comunitarias que a menudo no son reconocidas por sus esfuerzos, pero que hacen mucho bien al país.

Sabemos que en el futuro, las elecciones van a requerir nuevas colaboraciones y maneras de pensar recalibradas — los grupos establecidos no están aprovechando el poder de nuestras comunidades o reconociendo su liderazgo y su deseo de estar en la vanguardia de las decisiones políticas que se produzcan en relación con nuestro aire, nuestras aguas, y el arraigado deseo de lograr justicia climática, y justicia racial. Aunque el resultado de esta elección no se conozca de manera inmediata, sabemos esto: debemos votar con nuestras familias y nuestra Madre Tierra en mente, la justicia climática es justicia racial y hoy es un día para celebrar el poder de la interseccionalidad y las voces de nuestras comunidades y sus votos.

Latinas, Latinos, y Latinxs – hoy es el día. Hoy nos hacemos escuchar. Hoy hacemos historia. Con la mascarilla puesta, y con la fuerza de la esperanza, hagamos que nuestros antepasados se sientan orgullosos.