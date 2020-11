Chrissy Teigen revela el terror que sintió ante la posibilidad de un segundo mandato de Donald Trump

La estrella televisiva Chrissy Teigen, quien perdió recientemente el bebé que esperaba junto a su marido John Legend, ha recurrido a las redes sociales en plena noche electoral para expresar abiertamente el terror que siente ante la perspectiva de una segunda victoria para el magnate republicano Donald Trump, quien superó con creces las previsiones electorales que se le atribuían hasta hace solo unos días.

Para la también modelo, cuatro años más de presidencia republicana personificada en el polémico empresario podrían implicar un notable retroceso en los derechos de las minorías raciales y también de las mujeres. Tanto es así, que Chrissy ha reconocido que le aterra la idea de convertirse en una especie de esclava en el marco de las políticas y actitudes supuestamente misóginas de la actual administración.

It’s insane what *our* fears are if we lose, compared to their fears if Biden wins. like we will prob all die or be handmaids and they’re worried about bathroom safety

— chrissy teigen (@chrissyteigen) November 4, 2020