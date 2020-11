Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Coro de Verdi

El Verdi Chorus es el único grupo coral en la región que interpreta la música de ópera de coro. El programa que presentará este fin de semana, Amor y Odio, Songs of Spain and the New World, estará a cargo de The Fox Singers, un grupo de jóvenes del programa profesional que mostrarán sus talentos en esta sesión especial.

En este evento virtual por Zoom se podrá apreciar el talento operístico de este grupo de chicos que está construyendo su carrera en medio de esta pausa impuesta a los shows artísticos en persona. El programa está dedicado a las canciones y zarzuelas de España y del Nuevo Mundo, y es parte de la nueva serie en línea titulada Verdi Chorus Presents, que está dirigida por la directora artística de esta agrupación, Anne Marie Ketchum. Domingo 10:30 am, hora del Pacífico. Informes verdichorus.org.

Cine en Catalina

El Catalina Island Museum (217 Metropole Ave., Avalon) comenzará con First Friday Film, una serie en la que se proyectarán películas en el Ackerman Family Amphitheater de este lugar.

El programa inicia este viernes con la presentación de “A Night to Remember”, un drama histórico de 1958 que es una adaptación del popular libro de Walter Lord y que recuenta la noche final del Titanic. El desastre es contado principalmente desde la perspectiva de Charles Lightoller, segundo oficial del barco, interpretado por Kenneth More. Las puertas abren a las 6 y el filme comienza a las 6:30 pm, hora local. Boletos $12. Informes catalinamuseum.org/calendar.

Jazz con Shirazette Tinnin

Shirazette Tinnin es una música que reside en Nueva York y que presentará partes de su nuevo álbum así como otros temas con su banda Sonic WallPaper en un concierto virtual. El show será transmitido desde la Christ Church Bronxville en Nueva York.

Como reconocida percusionista de jazz, Tinnin recibió el Make Jazz Fellow del 18th Street Arts Centers este 2020. Durante sus tres meses de estancia, compuso un nuevo álbum acerca de su estadía en Santa Monica entrelazado con un reciente periodo de duelo intenso debido al fallecimiento de su padre hace tres años y de su madre en junio. El proceso se intensificó cuando regresó a Nueva York para cumplir con la cuarentena, así que todos esos sentimientos de alegría, tristeza y esperanza están integrados en su música. Sábado 5 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes 18thstreet.org.

Día de Muertos en auto

Para recordar a las personas que fallecieron debido al covid-19, la ciudad de Los Angeles llevará a cabo el Día de Muertos, una experiencia que se podrá apreciar caminado o desde el auto. En esta ocasión el festival no tendrá lugar en el boulevard de Van Nuys, en Pacoima, sino en la alcaldía de Pacoima (13520 Van Nuys Blvd., Pacoima), donde se colocó un altar. Gratis. Termina el 15 de noviembre. Informes pacoimadayofthedead.com.

Fotos de Ed Ruscha

En 1966, Ed Ruscha manejó a lo largo del Sunset Strip en West Hollywood, Los Angeles. Lo hizo a con una cámara instalada en la parte de atrás de una camioneta. Tomó fotos de los edificios de ambos lados de la calle, y luego las juntó en su libro Every Building on the Sunset Strip, que desafió la manera en la que la gente pensaba acerca de Los Angeles, el arte y la fotografía.

Esta tarea se extendió por más de 50 años, lo que dio como resultado más de medio millón de imágenes. Para este proyecto, titulado “12 Sunsets”, el museo Getty digitalizó unos 60 mil negativos. Para explorar esta exhibición y para más informes ir a 12sunsets.getty.edu. Gratis.

Concierto en el Ford

Este año, el teatro Ford tenía planes de celebrar sus cien años de existencia, y aunque el destino, o más bien la pandemia, tenía otros planes para él, eso no impidió que este icónico espacio angelino llevara a cabo una serie de conciertos virtuales que se pueden disfrutar desde cualquier parte del mundo, y gratis.

La próxima semana en Tuesday Night Project: This is Not Just the Asian Night, se presentará un show con expresiones y conversaciones de asiáticosamericanos de varias generaciones que hablarán acerca de cómo se acercan al arte y a la comunidad. El festival incluye un vistazo al programa Tuesday Night Café, que por más de 20 años fue un espacio en Little Tokio para artistas asiáticos y de ascendencia de las islas de pacífico. Ahí, se expresaban a través de danza hip hop, comedia improvisada, palabra hablada, música, artes visuales y más. Gratis. Martes 6:30 pm, hora del Pacífico. Información theford.com.

Feria de libros

La feria del libro de Los Angeles Times, que usualmente se desarrolla por estos días en el campus de la University of Southern California, ahora tiene lugar de forma virtual. Y aunque no hay puestos de libros para que se paseen sus visitantes entre ellos, sí hay transmisiones en vivo, lecturas y paneles con autores invitados.

Este viernes, como parte de las sesiones, se presenta la USC Glorya Kaufman School of Dance Fall Performance. Será un show virtual y tendrá lugar de 5 a 6:30 pm, horario del Pacífico. Gratis. Es necesario hacer reservación para asistir a los eventos. La feria termina el 13 de noviembre. Informes events.latimes.com/festivalofbooks.

Música en LACMA

LACMA Live! es un evento especial del Los Angeles County Museum of Art donde se conjuntan los mundos del arte y la música. La celebración virtual tendrá actuaciones de los DJs Novena Carmel y Rashida, y además habrá artistas invitados. El evento tendrá lugar en Zoom Twitch y en lacma.org. La anfitriona será Jasmine Solano, fundadora de Unity in Color. Es necesario hacer reservación para participar. Lunes 7 a 9 pm, hora del Pacífico. Gratis. Informes lacma.org.