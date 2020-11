La política también cabe en la música de Camilo Lara

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Para que Camilo Lara se sienta inmensamente feliz, es necesario que el lugar donde toca su música esté abarrotado y que la gente que esté ahí presente coree y baile sus canciones.

Eso significa que hace ya varios meses que este DJ de Ciudad de México no tiene esa sensación. La pandemia se interpuso entre lo que mejor sabe hacer y sus miles de seguidores alrededor del mundo. Aunque ha intentado ofrecer conciertos en línea, nada se compara con la reacción de la gente cuando se escuchan los sonidos de temas como “Katia, Tania, Paulina y la Kim”.

“Como que no me sabe”, dijo Lara, quien bajo el mote de Instituto Mexicano del Sonido ha creado decenas de éxitos que no solo son infaltables en donde quiera que haya fiesta y baile, sino que han sido parte de bandas sonoras de películas como “Coco”, y de series como “Club de Cuervos”.

Lara habló desde su casa en Los Angeles, donde no había estado desde que comenzó la pandemia. Ahora está de regreso en esta ciudad para promocionar “My America Is Not Your America”, el segundo sencillo de “Distrito Federal”, un álbum que se estrenará en enero de 2021.

Se trata de un tema que, además de incitar al baile, es una claro llamado a la acción, a ejercer el voto de cara a las elecciones presidenciales de esta semana

“Creí que era importante que más que una canción fuera una llamada a actuar”, dijo. “Con una idea política se volvió más relevante”.

El video que acompaña este tema hace alusión a temas como la migración, la desaparición y asesinato de Vanessa Guillén, la muerte de George Floyd a manos de la policía y la política discriminatoria del presidente Donald Trump.

Para ello, Lara trabajó con Adam Neustadter, un documentalista que filmó las protestas que pedían justicia para Guillén y para Floyd. Eso por una parte. Y por la otra, hay tomas de Lara en lugares simbólicos de Ciudad de México, una de ellas en la Plaza de las tres Culturas, en Tlatelolco.

Lara conoció a Neustadter en Estados Unidos, donde este cineasta se encontraba filmando un documental sobre la popularidad de Morrissey entre los latinos. Cuando el músico le propuso al realizador hacer el videoclip del corte en promoción, aceptó sin dudarlo.

Esta no es la primera vez que Lara aborda en sus canciones una situación política. Su disco, “Político”, de 2012 hizo lo mismo cuando en México fue elegido como presidente Enrique Peña Nieto.

Quizá para cuando salga el disco de Lara la situación con el covid-19 ya sea cosa del pasado. Mientras tanto, no tiene planes de volver a dar shows virtuales.

“Lo voy a hacer cuando podamos estar juntos, cuando sudemos juntos y nos abracemos”, dijo.