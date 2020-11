Video: Biden se mantiene confiado en los resultados e insiste en que “se debe contar cada boleta”

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, insistió este jueves en que “se debe contar cada boleta” y pidió calma a los estadounidenses, mientras prosigue el escrutinio de votos en varios estados clave.

“Esta es la voluntad de los electores, nadie ni nada más elige al presidente de Estados Unidos de América, por lo que cada papeleta debe ser contada”, indicó Biden desde Wilmington (Delaware).

Joe Biden: “We continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Sen. Harris and I will be declared the winners, so I ask everyone to stay calm … the process is working.” https://t.co/GwwRl4EUb3 #Election2020 pic.twitter.com/ub5cnFlFJ8

— ABC News (@ABC) November 5, 2020