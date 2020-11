Adolescente bate récord mundial de la melena más larga del mundo, ¡su cabello mide más de 6 pies!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un adolescente de la India logró el récord mundial Guinness por el cabello más largo en una adolescente.

Nilanshi Patel, de 18 años, logró por primera vez el récord de cabello más largo en una adolescente el 21 de noviembre de 2018, y desde entonces ha batido su propio récord dos veces.

El cabello de Patel se midió días antes de cumplir 18 años, tenía una longitud de 6 pies y 6,7 pulgadas. Su cabello se midió inicialmente en 2018 y la longitud era de 5 pies y 7 pulgadas.

La adolescente afirma que se ha dejado crecer el cabello desde que se lo cortaron mal a los 6 años.

“Me cortaron el cabello, un corte de pelo horrible. Entonces decidí que no me cortaría el pelo más. Lo decidí cuando tenía 6 años y no me lo he cortado desde entonces”, dijo.

Ahora, Patel duda si seguir con melena larga y así batir nuevos récords de longitud en la categoría de adultos, o por el contrario darle la oportunidad a las tijeras.