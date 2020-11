La depresión tropical Eta puede reorganizarse rumbo a Cuba y EE.UU.

Se pronostica que Eta, ahora convertida en una depresión tropical, se fortalezca hasta convertirse en una tormenta tropical a medida que avanza por el noroeste del Caribe y podría acercarse a Cuba, las Islas Vírgenes y el sur de Florida desde este fin de semana hasta principios de la próxima semana, con lluvias torrenciales y oleaje alto.

There is an increasing risk of impacts from wind and flash flooding due to heavy rainfall in portions of southern Florida this weekend and early next week. Tropical Storm or Hurricane Watches will likely be issued later today/tonight parts of this area.https://t.co/meemB5uHAR pic.twitter.com/bF5YM5YCYg

— National Weather Service (@NWS) November 6, 2020