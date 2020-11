Latinos salen a las calles de Miami para denunciar que las elecciones presidenciales “son un robo”

Unas cincuenta personas, la mayoría venezolanos y cubanos, se concentraron frente al emblemático restaurante La Carreta de Miami para protestar por lo que consideran que está siendo un fraude al contabilizar las boletas que fueron enviadas por correo. “Todo esto es un fraude, no hay derecho a lo que le están haciendo al presidente Donald Trump”, decía Miguel Saavedra, presidente de la organización anticastrista Vigilia Mambisa.

Barbara Balmaseda, que hizo campaña con los latinos a favor de Trump, dijo que estaba contenta porque Florida se había mantenido rojo pero estaba mirando a otros estados con horror.

Here in west Miami-Dade at La Carreta, where about 75-100 ppl have gathered to support President Donald Trump. It’s also pouring rain. pic.twitter.com/l0ddjuLVev

— Joey Flechas (@joeflech) November 5, 2020