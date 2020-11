Periodista estrella de CNN describe a Trump como “tortuga obesa” tras su nueva serie de mentiras

Indignado por las vacías acusaciones y mentiras de Donald Trump alegando que su campaña ha sido víctima de un fraude electoral, un periodista estrella de la cadena CNN describió al Presidente de Estados Unidos como nadie lo había hecho en los medios de comunicación.

Anderson Cooper, de CNN, dijo que fue “triste” y “patético” escuchar las declaraciones de Trump “sin ninguna real evidencia”. Y prosiguió:

“Ese es el Presidente de los Estados Unidos. Ese es el hombre más poderoso en el mundo y lo vemos como una tortuga obesa sobre su espalda pataleando bajo el sol, dándose cuenta de que ha llegado a su final”.

Anderson Cooper: "That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. We see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over." pic.twitter.com/Az8Gp22wfJ

