Protestas por las elecciones en varias ciudades de EE.UU. conducen a arrestos

Muchas manifestaciones ocurrieron en ciudades de Estados Unidos durante el jueves, en espera del resultado de las elecciones y aunque la mayoría fueron pacíficas, en algunas ciudades se tornaron violentas y se realizaron arrestos.

Las demandas de los manifestantes van desde que cada voto se cuente, a que se detenga el conteo de los votos.

En Minneapolis, los manifestantes bloquearon una autopista, lo que provocó arrestos.

En Portland, cientos se reunieron en el paseo marítimo para protestar por los intentos de intervención del presidente Trump en el recuento de votos, mientras que un grupo separado que protestaba contra el abuso policial y el racismo se extendió por el centro de la ciudad, rompiendo escaparates y enfrentándose a agentes de policía y tropas de la Guardia Nacional, hay varios detenidos.

Unos 150 manifestantes pro-Trump, algunos de ellos armados, se reunieron frente a la oficina del registrador del condado de Maricopa en Phoenix, Arizona, donde se estaba llevando a cabo un conteo de votos, exigiendo vigilarlo de cerca porque eso podría ayudar a determinar el resultado de las elecciones.

Otro grupo de observadores electorales pro-Trump se reunieron temprano en el día afuera de un centro de conteo de boletas en Detroit, exigiendo que los funcionarios “detengan el conteo” de boletas, después de que la campaña de Trump presentó una demanda para detener el conteo en Michigan.

Los manifestantes también se reunieron en Filadelfia, Los Ángeles, Chicago y otros lugares, bien para pedir bailando y cantando que cada voto se cuente:

O para continuar las protestas por la justicia racial y el abuso policial que han sacudido al país desde el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis en mayo. Hay más manifestaciones programadas en los próximos días.

En Minneapolis, varios cientos de manifestantes enfurecidos por las declaraciones del presidente marcharon hacia la Interestatal 94, lo que provocó que la policía despejara la carretera.

Troopers continue to arrest protestors on I-94 at Riverside Avenue. Walking on the freeway is illegal and very dangerous for pedestrians and motorists. We respect the right of everyone to express themselves under the First Amendment, but the freeway is not a place to do that.

— MN State Patrol (@MnDPS_MSP) November 5, 2020