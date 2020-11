Qué hay de verdadero o falso en 8 frases de Trump sobre fraude en el conteo de votos

El presidente Donald Trump habló en la noche del jueves sobre el conteo de votos en las elecciones de EE.UU., y lanzó varias acusaciones de fraude, pero no dio pruebas de sus afirmaciones.

Mientras que todavía no define si retiene la presidencia o si su rival, Joe Biden, lo reemplazará en el cargo, el equipo de Reality Check de la BBC verificó algunas de las acusaciones del mandatario.

Trump ha publicado más de 70 tuits que ponen en duda la votación por correo y ha hecho referencia al fraude electoral o elecciones “amañadas” desde abril.

Pero no hay evidencia de que el sistema esté corrupto.

El fraude electoral es muy raro en EE.UU.: la tasa es inferior al 0.0009%, según un estudio de 2017 del Centro Brennan para la Justicia. Tampoco hay evidencia que sugiera que haya sido un problema importante en estas elecciones.

El propio Trump ha votado por correo en el pasado. Vivía fuera del estado en el que estaba registrado, Florida, y solicitó votar por correo.

La boleta que recibe se conoce como “papeleta de voto ausente” y Trump ha dicho que está a favor de la misma porque cree que tiene mejores salvaguardas.

Pero ha hecho distinciones con otras formas de votación por correo, como cuando los estados envían automáticamente boletas a todos los votantes registrados.

Oregón y Utah lo han hecho con éxito en elecciones anteriores.

A los votantes registrados en nueve estados (más Washington D.C.) se les enviaron automáticamente boletas por correo sin tener que pedirlas. Cinco de estos estados introdujeron esta medida debido a la pandemia de coronavirus.

Pero en ocho de los nueve estados (Colorado, Hawaii, Oregón, Utah, Washington, California, Nueva Jersey y Vermont), los resultados no están actualmente en disputa.

Todas las formas de voto por correo tienen salvaguardas, como que las autoridades verifiquen que las boletas provengan de la dirección registrada de un votante y que los sobres estén firmados.

La votación por correo no es nueva, se ha utilizado en muchas elecciones.

3. “Es asombroso cómo esas boletas de votación por correo están tan desbalanceadas”

El presidente Trump ha criticado repetidamente los planes para expandir el voto por correo, diciendo, sin evidencia real, que el sistema estaba abierto a un “tremendo fraude”.

Instó a los votantes republicanos a que fueran a votar de manera presencial el 3 de noviembre, en lugar de usar boletas por correo.

Hay evidencia, según el conteo de votos, que los votantes demócratas prefirieron la votación por correo y los republicanos votaron en persona.

El recuento no ha terminado, pero en Pensilvania, se estima que de más de 2.5 millones de votos por correo recibidos, casi tres veces más provinieron de demócratas registrados que de republicanos.

Eso no es cierto.

La tubería explotó en el State Farm Arena y afectó una sala donde se tabulaban las boletas de votantes ausentes.

“En dos horas, se completaron las reparaciones. No se dañaron las papeletas ni se dañó ningún equipo. Hubo una breve demora en la tabulación de las papeletas de voto ausente mientras se realizaban las reparaciones”, dijeron los responsables del State Farm Arena en un comunicado el martes.

Eso no es cierto “en todos los casos”.

En Georgia, que hasta la tarde del viernes no había anunciado un ganador, el gobernador y ambas cámaras de la legislatura están controladas por los republicanos.

El secretario de Estado, que está a cargo de la administración de las elecciones, es Brad Raffensperger, que es republicano.

Aquí hay un tuit de 2018 en el que Trump lo respalda.

Brad Raffensperger will be a fantastic Secretary of State for Georgia – will work closely with @BrianKempGA. It is really important that you get out and vote for Brad – early voting….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2018