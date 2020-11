Boricua es sensación en redes por lanzar papel toalla a la Casa Blanca para despedir a Trump

Si algo le sobra al boricua, es ingenio…

De lo anterior dio fe uno de los manifestantes puertorriqueños que participaba este sábado en la celebración en Washington DC del triunfo de Joe Biden, tras haber logrado los 270 votos en el Colegio Electoral que lo acreditan como el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El boricua, que cargaba la bandera de la isla, lanzó un rollo de papel toalla a la Casa Blanca como manera de despedir a Donald Trump mientras las personas a su alrededor lo vitoreaban.

El republicano, que hoy se resiste a aceptar la derrota en las elecciones presidenciales a pesar de que las proyecciones lo colocan desde temprano como perdedor, fue objeto de críticas poco después de que el huracán María azotara Puerto Rico en el 2017 por haber lanzado este artículo a los boricuas congregados en una iglesia de Guaynabo, en la zona metropolitana de la isla.

“Nunca lo olvides, esto es para ti”, manifiesta el joven en un video que circula en redes.

A man wearing a Puerto Rican flag tosses paper towel over the fence toward the White House. “Never forget,” he said. pic.twitter.com/tZkalqgB2D

— Samantha Schmidt (@schmidtsam7) November 7, 2020