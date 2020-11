Así reaccionaron expresidentes mexicanos ante el triunfo de Joe Biden

El triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por parte del demócrata Joe Biden, motivó las reacciones de algunos de los expresidentes de México como Vicente Fox y Felipe Calderón.

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón presumió su relación con Biden al señalar que ha tenido una “relación de respeto y aprecio”, además de mostrar algunas fotografías al lado del demócrata.

Por su parte Vicente Fox dio la bienvenida a la presidencia de Joe Biden al señalar que “ahora si regresará la grandeza a esa gran nación”.

Bienvenido Sr Presidente Biden.

Ahora si regresará la grandeza a esa gran nación!

Ni fifis, ni chairos, ni color en la piel!! Todos iguales. Todos Americanos.

Back to Enlightment:

"Razon, Ciencia y Humanismo."

World belongs to us all,

Welcome Pdte. Biden.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 7, 2020