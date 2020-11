Horóscopo de El Niño Prodigio 8 de noviembre de 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

03/21 – 04/19

No te involucres ahora en demasiadas actividades, porque en este tiempo el descanso te rejuvenecerá. Los viajes a lugares placenteros y el contacto con la naturaleza serán suficientes para que recobres tus energías.

04/20 – 05/20

Habrá algunos conflictos y cosas que resolver. El dinero y los afectos se enfrentarán en tu vida. Una manera responsable de invertir tus ingresos, será tu mejor opción y ahora tendrás la oportunidad de hacerlo.

05/21 – 06/20

Lo que te retrasó en el pasado, se terminará para que te liberes. De esas situaciones vividas te llegará la buena suerte. Seguirás escalando hacia la cumbre y vencerás a tus enemigos ocultos. Es tiempo de ser feliz.

6/21 – 7/20

Tienes que actuar y comenzar a cambiar tu vida para alejarte de lo que no te hace bien. No te sientes a lamentarte y no pienses que los problemas que te rodean no tienen salida. Encontrarás alternativas para salir adelante.

07/21 – 08/21

Te recuperas en salud gracias a tus amigos que te han estado ayudando y aconsejando para que te cuides mejor. Aprovecha para relajarte, y despejar tu mente de preocupaciones junto a los que te quieren.

08/22 – 09/22

En tu profesión seguirás madurando, así que no te desesperes, luego de un corto tiempo de espera comprobarás que todo lo que haces está bien. No elijas el camino más corto para alcanzar tu meta saltando pasos importantes.

09/23 – 10/22

Estarás a merced de cambios espirituales muy profundos. Es momento de alimentar la fe, porque tendrás el valor de quitarle la máscara a la gente hipócrita. Tu mente será fuente de una creatividad asombrosa.

10/23 – 11/22

Se impone que te enfrentes a la verdad, aunque no te guste. No sigas prolongando lo que tanto te afecta en el aspecto material y en el emocional. Le pondrás punto final a una situación que se repite y que no te hace bien.

11/23 – 12/20

Te desenvolverás bien entre tus amigos, y crecerá tu popularidad. Tu ánimo será de complacer y compartir con todos. Las reuniones sociales estarán muy activas. El amor enriquecerá tu vida, pero es necesario que seas diplomático.

12/21 – 01/19

Aprende a cuidar tu cuerpo y tu mente para alcanzar el bienestar. Haz un espacio para distraerte o llevar a cabo algún tipo de pasatiempo que te sirva para vencer la ansiedad. Aléjate de lo que perjudica tu salud.

01/20 – 02/18

Música, baile, y literatura serán las áreas profesionales donde más podrías destacarte gracias a tus talentos. Lo creativo se resaltará en ti. Además, el romance flota en el aire, disfruta, pero sé prudente.

02/19 – 03/20

Saca a la luz tus sentimientos de amor y ternura, y repártelos entre tus seres más queridos. Preocúpate más por lo que tienes que hacer tú, y no te fijes en el trabajo de los otros, no exijas más de lo que pueden dar.

