Yadhira Carrillo rechazó la propuesta de convertirse en “la segunda Salma Hayek”

Yadhira Carillo es una de las actrices más reconocidas en México gracias a su participación en exitosas telenovelas de Televisa, por las cuales ha llegado a destacar, recibiendo importantes oportunidades para proyectar su carrera de forma internacional en Hollywood, así lo confesó recientemente durante una transmisión en vivo con sus fanáticos.

Fue en el canal Tlnovelas de Youtube, en donde la estrella de televisión reveló que hace 20 años recibió una importante propuesta de un reconocido director de cine estadounidense, sin embargo, debido a que tenía en puerta uno de sus proyectos más importantes junto al productor Ernesto Alonso tuvo que rechazar la oportunidad de convertirse en la segunda Salma Hayek.

“Me llamó una persona que se llama Robert Rodríguez hace exactamente 20 años y yo estaba por hacer con el Señor Ernesto Alonso la novela, me dijo que había hecho la primera película de Salma Hayek y quiero que seas mi segunda Salma Hayek. Así lo dijo: ‘Quiero que seas la siguiente en incursionar en Hollywood porque tu personalidad y tus rasgos latinos y tu forma de actuar me gustan mucho, quiero invitarte para que hagas esta mi segunda película y después de aquí estoy seguro que ya no vas a poder volver a México porque tu carrera va a ser allá’”, recordó.

Asimismo, detalló que realizó el casting con Rodríguez, pero el señor Ernesto Alonso le advirtió que sería imposible poder hacer la telenovela y darle el tiempo para filmar la película, por lo que probablemente no era momento ya que también tenía otros impedimentos:

“Yo no estaba preparada para tener un perfecto inglés e irme para allá. Fue mi momento aquí en las telenovelas, me invitaron a hacer teatro, hacer cosas en radio, había mucho que hacer en México. Pero quizá si el Señor Ernesto Alonso no me hubiera tenido, no sé qué hubiera sucedido“, señaló.

Por si esto fuera poco, la protagonista de telenovelas aseguró que también recibió otra importante propuesta para dar vida al personaje que interpretó Britney Spears:

“Me habló Jaime Camil, me dijo: ‘estoy haciendo la serie The Virgin’, ¿se acuerdan?… Jane, hace tres años o algo así, me dijo: ‘Yadhira queremos que vengas a trabajar en este proyecto… ¿puedes?’“, compartió.

A pesar de ser una gran oportunidad, tuvo que rechazar nuevamente la oferta debido a la falta de tiempo, ya que en ese momento se encontraba a cargo de sus empresas: “Le dije ‘no puedo en este momento, tengo muchos compromisos de trabajo aquí y para mi es imposible hacerlo’. Ahí se fue una segunda oportunidad muy buena para irme. Me comentó que Britney Spears quería ese personaje, lo platicamos, hubiera sido fantástico poder hacerlo”, finalmente recordó que, aunque ya no estaba haciendo telenovelas, ya estaba casada.