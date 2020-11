Congreso destituyó al presidente peruano Vizcarra por “incapaz moral” cuando era gobernador

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Martín Vizcarra se sumó a la larga lista de presidentes en salida abrupta en Perú, luego de que ayer el Congreso lo destituyera tras declararlo “incapaz moral” en el juicio político abierto contra él.

Con 105 votos a favor, la llamada moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014) superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar a Vizcarra del poder Ejecutivo.

La resolución parlamentaria declaró la “permanente incapacidad moral del presidente” y por tanto “la vacancia de la presidencia de la República”. En consecuencia, se aplicará “el régimen de sucesión establecido en la Constitución”, que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.

Ahora, la responsabilidad del cargo de presidente de la República recaerá en el titular del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular. Esta decisión del Congreso fue sorpresiva, pues -si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra- todo parecía indicar que estaban aún lejos de llegar a sumar los votos necesarios para la “vacancia”, como se conoce en Perú este proceso.

“No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, dijo Vizcarra.

Sin embargo, el Congreso -desde prácticamente todas las bancadas- se mostró desde un inicio muy hostil ante el mandatario, que fue acusado de “mentiroso”, “inmoral”, “corrupto” y de ser el responsable de la inestabilidad política que vive Perú, reportó Deutsche Welle.

Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el último presidente electo del país, en medio del escándalo del breve indulto al ex mandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por corrupción.

Otro tres ex presidentes también han sido acusados por corrupción: Alejandro Toledo (exilado en EE.UU), Ollanta Humala y Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser arrestado.

"En cumplimiento del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, la Resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al vacado y al presidente del Consejo de Ministros", Manuel Merino De Lama, presidente del Congreso. pic.twitter.com/81eKJcgtwo — Congreso del Perú (@congresoperu) November 10, 2020

