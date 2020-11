Conoce el verdadero nombre de estos 9 famosos latinos

View this post on Instagram

Hoy es #spiritday y nos vestimos de morado para crear conciencia acerca del bullying. ¡Pedimos un alto a la intimidación y al acoso a los jóvenes de la comunidad #LGTBIQ+! Esparzamos amor, comprensión y bondad. 💜 Today, join me in going purple for #SpiritDay to support #LGBTQ+ youth. Let’s raise awareness to stop #bullying, and spread love and kindness! 🟣🟣🟣 Go purple here ➡️ glaad.org/spiritday