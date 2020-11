Angélica Fuentes confiesa que Jorge Vergara trató de quitarle a sus hijas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, volvió a revelar algunos secretos de su relación con el que fuera dueño de Chivas.

Además, la ex de Vergara confesó que el empresario intentó quitarle a sus hijas y dio a conocer cómo concibieron a las pequeñas Valentina y Mariaignacia.

“A Angélica mamá le rompieron el corazón, me quisieron quebrar, pero no me quebraron, porque yo luché por mi derecho a no perder mi maternidad, se ha hablado mucho de porqué me vine a Estados Unidos, yo me vine a Estados Unidos porque está muy claro que cuando tu cargas a los hijos, no importa de quién sean los óvulos, cuando tú das a luz, son tus hijos, la ley dice, sin un ápice de duda que tú eres la mamá”, dijo Angélica Fuentes en entrevista con la periodista Adela Micha.

La ex de Jorge Vergara también dijo que luchó hasta el último momento con el dueño de Chivas por sus hijas principalmente.

“Si por algo luché todos estos años hasta el último día en el que él estuvo en vida aquí fue por eso, por mis hijas, porque sabía que solo había una cosa que me podía quebrar, y era perder a mis hijas, quería que las perdiera para siempre, eso nunca se dijo, no quería que las volviera a ver, una llamada telefónica, ni nada”.

Angélica Fuentes también confesó que había un acuerdo ante un notario para no revelar la forma en que concibieron a sus dos hijas.

“Jorge y yo teníamos un acuerdo notarizado (sic) en la clínica con el doctor y las enfermeras que jamás íbamos a hablar de cómo me embaracé. Sin embargo, Jorge ya lo había hecho público en varias instancias, Secretaría de Relaciones Exteriores, quería quitarle los apellidos a las niñas, me quería quitar la vida de las niñas, acá en Estados Unidos lo hizo público en una corte federal, pública que cualquier persona puede entrar y escuchar y yo ya no quería guardar ese pequeño, enorme, secreto”.

Relacionado: