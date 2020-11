Estados Unidos registra más de 136,000 casos de COVID-19, la mayor cantidad en un día

Estados Unidos registró el día con más casos de coronavirus reportados desde que comenzó la pandemia, con más de 136,000 enfermos, según el reporte de la Universidad John Hopkins.

En una crisis que avanza con récords que se rompen prácticamente a diario, el país afronta la llegada de las temperaturas más frías y de una segunda epidemia, la de la gripe estacional, que puede complicar aún más la situación sanitaria.

Casi todas las métricas que miden la pandemia van en la dirección incorrecta, mientras que los estados agregan restricciones y los funcionarios de salud advierten de una alza peligrosa en el futuro.

Estados Unidos registró 136,325 nuevos casos el miércoles y 1,415 muertes por COVID-19.

Our daily update is published. States reported 1.2 million tests and 131k cases, the highest single-day total since the pandemic started. There are 62k people currently hospitalized with COVID-19. The death toll was 1,347. pic.twitter.com/WPoX9Nj7ef

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) November 11, 2020