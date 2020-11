El horrible accidente que cambió la vida de Gloria Estefan para siempre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En marzo de 1990 la vida de Gloria Estefan dio un giro drástico luego de que un camión de carga se impactara contra el autobús en el que iban de gira y a 30 años de ese terrible accidente, la cantante, su cuñada Lili, su hija Emily y su hermana Rebecca conversaron sobre cómo se transformó su vida después de eso.

Tanto las mujeres de la dinastía como Emilio Estefan revelaron a “Red Table Talk: The Estefans” que el impacto emocional fue muy fuerte, pues en un principio casi todos los medios de comunicación daban por muerta a la artista. Asimismo, revelaron que quien intentaba ser más fuerte, pero al final resultó ser el más vulnerable, fue el productor.

“Yo recuerdo haber visto a mi marido junto a mí y decirle que me había roto la espalda. Le grité a mi hijo y no había respuesta, así que recé con todas mis fuerzas para que no le pasara nada y finalmente lo escuché hablar”, dijo Gloria. Asimismo, Lili declaró “Lo primero que me vino a la mente fue “¿Qué rayos está pasando?” y cuando la fui a ver al hospital me dijo que no me preocupara, que estaría bien, pero también me dijo que se sentía agradecida de haber sido ella, porque si le hubiera pasado a mi tío, él no hubiera podido soportarlo”.

Por su parte, Rebecca confesó “No sabía qué hacer mientras iba en el auto, porque en el radio los primeros reportes decían que mi hermana había muerto. Llegamos al hospital y mi madre, que llevaba dos años sin hablarle, le tomó la mano, lloró y le pidió perdón”. Además, todas ellas destacaron que Emilio no dejó sola a la cantante y la ayudó en todo momento a poder recuperarse por completo.

Por último, Emily señaló que, aunque ella nació tiempo después del accidente, sabe que su llegada fue un verdadero milagro, pues debido a las fuertes lesiones que su madre sufrió, los médicos le dijeron que no iba a poder embarazarse de nuevo. Además, dijo que su hermano Nayib se sentía culpable de lo ocurrido, pues el día anterior él estaba jugando con sus amigos y uno de los versos decía que si pisaba una grieta, su mamá se quebraría la espalda y eso fue lo que terminó pasando.