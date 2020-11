La tormenta Eta sale de Florida donde causó al menos una muerte y severas inundaciones

MIAMI – La tormenta tropical Eta salió este jueves a las aguas del Atlántico después de atravesar la península estadounidense de Florida de oeste a este y descargar fuertes lluvias y vientos que provocaron marejadas peligrosas y la muerte de al menos una persona.

A la 1.00 p.m. hora local (18.00 GMT), el centro de Eta fue localizado a unas 40 millas (65 km/h) de la costa de Jacksonville (noreste de Florida) y los vientos máximos registrados eran de 40 m/h (65 km/h), indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Eta se mueve lejos de la costa sobre las aguas del Atlántico y cerca de la frontera entre los estados de Florida y Georgia, señaló el observatorio.

Your reminder to never underestimate a tropical storm…

El centro de Eta, la tormenta número 28 de la actual temporada ciclónica, “acelerará” sobre el oeste del Atlántico y se moverá en paralelo a las Carolinas, pero lejos de sus costas, añadió el boletín.

Después de un devastador recorrido por el Caribe y Centroamérica, Eta regresó a Cuba para pasar a la costa oeste de Florida y se prevé que mañana viernes esté “muy al este de la costa del medio Atlántico” sin peligro para tierra alguna.

Eta, que tocó tierra cerca de Cedar Key, en la costa oeste de Florida durante la madrugada de hoy, se mueve hacia el norte-noreste a 15 millas por hora (20 km/h), indicó el NHC, con sede en Miami.

not ppl kayaking thru the streets of Florida 😭😭💀 #Eta pic.twitter.com/0dNgxWO1so

En Florida, la combinación de marejada ciclónica con la marea regular produjo inundaciones en zonas bajas de la costa oeste, especialmente en la bahía de Tampa.

Los vientos de tormenta arrancaron techos, inundaron calles y dejaron sin energía eléctrica a miles de abonados.

La ciudad de Sun City Center, en el condado de Hillsborough, acumuló más de 9 pulgadas de lluvia (22,8 centímetros), mientras la urbe costera de San Petersburg recibió hasta 8,15 pulgadas (20,7 cm), según el medio local Spectrum Bay News 9.

Eta ya había descargado desde el fin de semana grandes cantidades de lluvia en sur del estado, que inundaron varias zonas de los condados de Miami-Dade y Broward.

Ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach han superado ya los totales de lluvia acumulada en un año normal sin que concluya la temporada de huracanes del Atlántico, que oficialmente cierra el 30 de noviembre.

Eta aún podría arrojar hoy hasta 3 pulgadas (7,6 centímetros) de lluvia en Florida, y el sur del estado verá cantidades máximas aisladas de hasta 25 pulgadas (65,5 cm), señaló el NHC.

Eta tocó tierra cuatro veces desde que se formó la semana pasada y causó muerte y destrucción en Centroamérica.

The Erratic Path of #Eta. A look back at its path from development thru Wednesday the 11th. pic.twitter.com/OjYUOIfJ5f

— Phil Ferro (@PhilFerro7) November 12, 2020