Kim Ng, la mujer más poderosa de Grandes Ligas

Las Grandes Ligas tendrán por primera vez en su historia a una mujer en un cargo de gerencia general y los Marlins compartirán el hito al contratar a Kim Ng, informó este viernes la institución de Miami.

Nacida hace 51 años en Indianápolis, Ng, de padre de origen chino, se convirtió en la quinta persona en asumir el mayor cargo de las operaciones deportivas de los Marlins, y toma el lugar de Michael Hill, quien ha quedado fuera del equipo después de la temporada 2020.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

— Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020