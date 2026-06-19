Excongresista transgénero demócrata es condenada a 33 años de prisión por abuso sexual infantil

Stacie Marie Laughton, exrepresentante transgénero por New Hampshire, se declaró culpable de recibir imágenes de niños desnudos tomadas en una guardería de Massachusetts y, a partir de ello, fue condenada a 33 años de reclusión.

De acuerdo con información dada a conocer por el canal de televisión WCVB, la primera persona transexual elegida como funcionaria en el “Estado de Granito” recibió las imágenes explícitas a través de su expareja, Lindsay Groves, quien a principios de este mes fue sentenciada a pasar 22 años de cárcel derivados de los cargos de explotación sexual infantil y un cargo de distribución de pornografía infantil,

Un comunicado emitido por la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, menciona que la mujer de 40 años trabajaba en la guardería Creative Minds en la vecina Tyngsborough, Massachusetts, y presuntamente en ese lugar cometió los delitos que le fueron acreditados.

A partir de una minuciosa investigación, las autoridades determinaron que, entre mayo de 2022 y junio de 2023, durante los cambios rutinarios de pañales y calzoncillos de entrenamiento efectuados antes de la siesta, Groves se dedicaba a tomarles varias fotografías a niños prepúberes en un baño privado.

This former NH Dem State Rep shared our women's bathroom in the NH State House, along with children's groups who toured the Capitol as well. Ray Buckley, the NH Dems chair, and the entire NH Dem party referred to Barry Laughton (aka Stacie) as part of the "backbone of our state".? pic.twitter.com/55e9ibIN0C — Lisa Mazur (@LisaMazurNH) June 19, 2026

Posteriormente, la mujer en cuestión se las enviaba a su expareja a través de su teléfono móvil anexadas a sus mensajes de texto.

Documentos judiciales señalan que las víctimas de sus fechorías sólo tenían de tres a cinco años.

De acuerdo con funcionarios de la cárcel del condado de Hillsborough, luego de ser presentada para otorgarle un número de registro como interna, Stacie Marie Laughton fue alojada en la sección masculina.

Las controversiales imágenes de pequeños desnudos habrían sido envidas en 2022, cuando Stacie Marie Laughton todavía fungía como congresista demócrata.

En los mensajes que ella le devolvió a su entonces pareja se puede leer una conversación donde mostraba interés en tener relaciones sexuales con los niños expuestos en las fotografías.

Adicional a su condena, la fiscalía pide que, cuando Laughton obtenga su libertad sea vigilada durante el resto de su vida imponiéndole una multa de hasta $250 mil dólares.

En 2012, la delincuente confesa recibió una condena por fraude relacionado con tarjetas de crédito.

A pesar de ello, ocho años después, fue elegida como representante demócrata por el Distrito 4 de Nashua.

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