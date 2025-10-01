Arrestan a líder de una Iglesia en Texas por presunta distribución de pornografía infantil

El exministro de adoración de la Primera Iglesia Bautista de Montgomery, Jon Sheptock, fue arrestado en Texas acusado de distribución de pornografía infantil. La investigación apunta a que los hechos habrían comenzado hace nueve años, cuando la presunta víctima era menor de edad.

Las autoridades del condado de Montgomery informaron Sheptock fue detenido en el centro de Texas mientras realizaba labores de asistencia espiritual en una prisión estatal de mujeres.

El cargo de distribución de pornografía infantil conlleva una pena que oscila entre dos y veinte años de prisión.

Testimonio de la presunta víctima

De acuerdo con la declaración jurada de los detectives del Precinto 3 citada por ABC13, la presunta víctima relató que el delito comenzó hace nueve años, cuando tenía 17 años y estaba en su último año de secundaria.

Según su testimonio, Sheptock robó una foto de su cuenta de iCloud y luego le exigió imágenes más explícitas. También le envió un video de una agresión física acompañado de un mensaje intimidante.

La víctima explicó que no denunció en ese momento porque, debido a las creencias religiosas de sus padres, temía su reacción al descubrir que se había tomado una fotografía desnuda.

Los registros judiciales señalan que Sheptock habría mostrado a la víctima múltiples fotografías de desnudos de adultos y menores en su computadora.

Los detectives también accedieron a un mensaje de texto en el que, presuntamente, el acusado envió una foto de niñas desnudas a la joven en octubre pasado.

Reacción de la iglesia

Tras conocerse la detención, la Primera Iglesia Bautista de Montgomery emitió un comunicado en el que informó que Sheptock fue retirado inmediatamente de todas sus funciones.

El pastor aclaró que el acusado no supervisaba directamente a niños en la congregación, aunque participaba en grupos grandes bajo la vigilancia de otros adultos. “Hasta el momento, no tenemos información que indique que alguno de los niños bajo nuestro cuidado estuviera involucrado, pero estamos tomando todas las precauciones necesarias”, señala el comunicado.

La declaración añade que la iglesia cooperará plenamente con las autoridades y pidió a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse con el sheriff al (281) 364-4211.

El escándalo ha conmocionado a la comunidad religiosa de Montgomery. En su mensaje, el pastor calificó la acusación como “un pecado grave y desgarrador”, recordando a los feligreses que la Biblia advierte que “no hay nada oculto que no haya de ser descubierto” (Lucas 8:17).

La iglesia pidió oraciones por la presunta víctima, por las familias afectadas y por la congregación en general, mientras confían en que el proceso judicial determine la responsabilidad del acusado.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas