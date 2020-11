Expediente “Tata”: Leo Messi le hizo la vida imposible a Martino en la Seleción Argentina y el Barcelona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gerardo Martino, el venerable “Tata” que es el día de hoy una figura que se ha ganado todo el respeto de la afición mexicana. Un tipo sereno que maneja a la prensa sin sobresaltos y poniendo las cosas en el nivel que corresponden. No discute lo innecesario y tiene ideas tan claras que son casi irrebatibles.

Martin es un técnico de experiencia, ha pasado de todo y por todas: técnico de uno de los clubes más exigentes del mundo, el FC Barcelona y técnico de la selección con más presión en el mundo también, Argentina. Es un técnico consolidado y que sabe manejar la presión, sobre todo por la cantidad de situaciones que ha capoteado en todo momento.

"La selección de Argentina 🇦🇷 es más desgastante que la de México 🇲🇽" 🗣️ Tata Martinohttps://t.co/1J8lbaaTdY — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 16, 2020

Una de ellas, quizás la más complicada fue la que vivió al mando de la albiceleste en la que el mismísimo Leo Messi le aplicó un tremendo boicot en su momento, al menos a´si lo declaró el periodista Fernando Niembro en su momento:

“En la Selección Argentina no se hace nada si Messi no lo aprueba. Hay DTs con envergadura en la Selección que se tuvieron que ir porque los jugadores se autogestionan. Hablé con un técnico que es Martino, que me dijo ‘¿Para qué me quedo yo aquí?’. Cuando decían ‘Vamos a entrenar’ ellos decían ‘vamos a desayunar’, cuando decía ‘Vamos a desayunar’, ellos decían ‘Vamos a descansar'”.

Según el propio comentarista, las diferencias vienen desde antes, desde sus épocas en el Barcelona: “El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé'”.