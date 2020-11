Familia hispana sufre tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de un joven desaparecido en California

Una familia y toda la comunidad hispana de California está devastada tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven latino que desapareció misteriosamente el pasado mes de septiembre.

Según relató el diario Los Angeles Times, el joven Juan Carlos Hernández de 21 años desapareció sin dejar rastro el 22 de septiembre tras salir de su trabajo en el dispensario de marihuana VIP Collective LA cerca de las 10 de noche.

Su madre notó su inusual ausencia la mañana del 23 de septiembre cuando no regresó a casa y desde ese momento y hasta el pasado domingo no se supo nada de Juan. El joven quien era estudiante de El Camino College estaba por terminar sus estudios en la institución para luego ser transferido a la USC. Juan trabajaba para obtener dinero extra y ayudar a su familia.

Still no news. Please help pic.twitter.com/mfNS7CMK7I

De acuerdo con el medio, ese día Juan había usado el carro de su madre para ir al trabajo pero nunca volvió, sin embargo, al cabo de un día la Policía localizó el automóvil modelo Honda Civic a pocas millas del lugar de trabajo del joven pero sin ninguna otra pista.

No fue hasta el pasado domingo que Yajaira supo de su hijo, pero desafortunadamente la noticia que recibió fue la peor que cualquier madre pudiera esperar, lo encontraron muerto en una tumba al norte de la ciudad de Barstow en el condado de San Bernardino, un lugar bastante alejado de donde trabajaba el muchacho y donde se encontró el auto.

R.I.P Juan Carlos Hernández. I will hold you in my heart until we meet again 10/15/1998-09/22/2020 🤍🙏🏻🤍 pic.twitter.com/xVAlW4XvjI

— LoveYaya (@Luv_Yaya21) November 20, 2020