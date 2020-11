América, Cruz Azul o Pumas: los únicos posibles rivales de Chivas en Liguilla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No hay más, el rebaño sagrado tendrá que enfrentar a uno de sus más duros y clásicos enemigos sin importar la combinación que se dé de cara a la liguilla por el título del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Solo cuatro combinaciones existen, la más probable sin lugar a dudas es que avancen Tigres y Rayados por el poder de sus nóminas y eso dejaría listo a Chivas para enfrentar a los Pumas, la sensación del torneo y segundo lugar general.

¿Clásico en Liguilla? Para ello tendría que darse una de las siguientes sorpresas: que Toluca deje fuera a Tigres o que Puebla deje fuera a los Rayados.

¡TENDREMOS A LOS CUATRO GRANDES EN LIGUILLA! Chivas superó a Necaxa en el repechaje y consigue su boleto a Cuartos de Final, donde León, Pumas, América, Cruz Azul y Pachuca ya estaban instalados#CentralFOX pic.twitter.com/FhRuedKzrX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 22, 2020

Aquí están las cuatro posibles combinaciones de cara a la Liguilla del torneo Guard1anes 2020:

Si avanzan Rayados y Tigres:

León vs. Pachuca

Pumas vs. Chivas

América vs. Tigres

Cruz Azul vs. Monterrey

Si avanzan Rayados y Toluca:

León vs. Toluca

Pumas vs. Pachuca

América vs. Chivas

Cruz Azul vs. Monterrey

Si avanzan Tigres y Puebla:

León vs. Puebla

Pumas vs. Pachuca

América vs. Chivas

Cruz Azul vs. Tigres

Si avanzan Toluca y Puebla:

León vs. Puebla

Pumas vs. Toluca

América vs. Pachuca

Cruz Azul vs. Chivas