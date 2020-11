“El presidente de México no es un florero y no hay ningún acuerdo en lo oscurito”, señala AMLO sobre caso Salvador Cienfuegos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno nunca tuvo indicios de presuntos nexos del general Salvador Cienfuegos y con el crimen organizado.

“En este caso, no teníamos nosotros información, no (ni siquiera indicios). Ese es otro principio, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por eso cuando me informan oficialmente me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación… Cómo si yo estoy aquí todos los días de 6 a 7, recorro todo el país, estoy pendiente… Entonces, por eso pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de pruebas”, comentó.

Durante su conferencia de todas las mañanas, el presidente mexicano señaló que él nunca estuvo de “florero” y cooperó para lograr el retorno del general Salvador Cienfuegos a México.

“Pero, al mismo tiempo por canales diplomáticos, se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano. Y hubo apoyo, colaboración del gobierno de Estados Unidos. Se envió esa información, se dio información a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento, porque el Presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito“, agregó.

Reiteró que nunca existieron amenazas por parte del gobierno mexicano hacia agentes de la DEA y recalcó la buena relación con el gobierno de los Estados Unidos.

“Tengo que agradecer al gobierno de Estados Unidos porque nos atendieron, no es como dicen algunos que amenazamos, no. Hay muy buena relación de cooperación, de confianza. Esto surgió de manera extraña aunque no hay nada casual, se presenta esta acusación, nosotros actuamos con prudencia porque se da en vísperas de las elecciones, nosotros dijimos vamos a esperar a que pasen las elecciones”, apuntó.

El mandatario mexicano aseguró que es falsa la información difundida por la agencia Reuters, sobre la existencia de un presunto intercambio de un capo del narcotráfico por el general Salvador Cienfuegos.

“No es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que está a diciendo una agencia de estas famosas, que se llama Reuters, ¿es famosa verdad?, es especializada en finanzas ¿sí, no?. Pues se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que no tenemos cuidando en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe que estaban pensando o quien les filtró esa información?, porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa, de que se filtraba informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner entre dicho al gobierno de México y al país”, señaló desde Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Seguir Leyendo: “Ningún enfermo de Covid-19 se ha quedado sin atención”: AMLO