Familia encuentra un búho enorme escondido en la casa

La semana pasada muchos neoyorquinos se sorprendieron al ver un adorable búho habitando el árbol de Navidad que adorna el Rockefeller Center.

Los trabajadores que lo encontraron a principios de la semana pasada, descubrieron que era un búho adulto macho, una de las especies de búhos más pequeños de América del Norte. Lo llevaron al centro de vida silvestre en Saugerties, Nueva York, ubicado aproximadamente a 2 horas del Rockefeller Center.

Rockefeller, que así se llamó al búho, no había comido ni bebido agua durante su viaje de tres días en el árbol hasta que llegó a Manhattan. Al llegar al centro, se le suministró fluidos y ratones, y el viernes se anunció que las radiografías mostraban que todo estaba bien.

Aunque Rockefeller pronto regresará a la vida silvestre, voceros del icónico Rockefeller Center dijo el jueves que “siempre tendrá acceso VIP a este árbol”. El árbol se encenderá el 2 de diciembre.

Owl rescued from Rockefeller Christmas tree is almost ready to be released https://t.co/Yw0dcuobTy pic.twitter.com/Dba9eYDpv8

— CBS News (@CBSNews) November 22, 2020