Fans de ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo explotan contra el Chef Oropeza en su debut

Siguen los cambios de presentadores de ‘Un Nuevo Día‘, ya que hoy se integro al equipo del tan popular programa matutino, nada mas que el mexicano Chef Alfredo Oropeza. La encargadas de darle la bienvenida al chef fueron, Adamari López y la Chiquibaby.

Los comentarios ante este cambio no se hicieron esperar y uno de los primeros en felicitar al Chef fue Hector Sandarti.

“Felicidades querido amigo chef Oropeza has llegado a un maravilloso lugar de gente increíble. Se que te irá muy bien. Cuídame a mis niñas y salúdame a todos por allá!!!”, publicó el que también fuera presentador del show.

Sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas y le llovieron comentarios desagradables en el Instagram oficial del matutino de Telemundo.

“Monopolio de mexicanos sólo queda Adamari, lo siento no veo más el programa, no me identifico”, escribió un fan. “Nunca me ha gustado sus recetas de este chef su segmento es aburrido carece de gracia y sus recetas”, publico otro usuario. “No puedo creer, cada día más Un Nuevo Día va empeorando sacando las mejores personas. Las que deberían de estar en el programa que le dan alegría al programa ya no me está gustando por eso no lo sigo viendo mejor me mudo a Univision”, también se pudo leer entre los comentarios.

Pero no todo fue negativo para el chef y hubieron también quienes le demostraron su apoyo en su primer programa. “Excelente tener al chef Oropeza en Un Nuevo Día”, dijo un fan. “Excelente elección Un Nuevo Día, el programa necesitaba un verdadero chef, como chef Oropeza”.

Solo el tiempo dirá si los fans terminan por aceptar al carismático Chef.