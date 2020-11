Pensilvania certifica elección con triunfo para Biden

En un nuevo revés al presidente Donald Trump y sus acusaciones de fraude, el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, anunció la certificación de los resultados en la entidad, los cuales dieron triunfo al demócrata Joe Biden.

“Hoy el @PAStatetDept certificó los resultados de la elección de noviembre 3 en Pensilvania para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos”, tuiteó Wolf.

Agregó que los oficiales electorales han sido objetivo de “agresiones” y “críticas”, pero actuaron con “honorabilidad”.

“Nuestros trabajadores electorales han estado bajo constante ataque y ellos han actuado admirable y honrosamente”, dijo.

