Mantén la calma y haz reuniones

Actualización: Con los índices de COVID-19 en aumento en todo el país, los CDC ahora recomiendan no viajar o reunirse con personas fuera de tu casa para el Día de Acción de Gracias. Eso significa que tal vez te convenga un día festivo virtual y mira nuestros consejos más adelante. Este artículo se publicó el 4 de noviembre.

Desde hace 15 años, Maya Feller organiza una fiesta de Nochebuena para familiares y amigos: transforma su hogar en Brooklyn, Nueva York, en un paraíso invernal y sirve una elaborada cena para hasta 18 personas. Este año está pensando cómo organizar una reunión mucho más pequeña de manera segura, una que posiblemente solo incluya a su madre de 71 años y a su madrastra, que viajan de Massachusetts, y posiblemente a sus hermanastros, que volarían de California. “Decidimos no celebrar con amigos”, dice. “Si podemos ver a nuestros seres queridos más cercanos, lo consideraremos una victoria”.

En todo el país, miles de familias están lidiando con preocupaciones similares mientras intentan preservar sus tradiciones navideñas sin exponerse al coronavirus. En una encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports que se les hizo a 2020 adultos estadounidenses en septiembre, solo el 36% dijo que pensaba asistir a eventos presenciales de temporada, u organizarlos, con personas ajenas a las de su hogar. “No hay duda de que la temporada navideña de este año será un desafío”, dice Daniel Griffin, MD,especialista en enfermedades infecciosas e instructor clínico de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

Pero con un poco de ingenio y cumpliendo las pautas de distanciamiento social, hay muchas formas de mantener el espíritu festivo de la temporada, dice. Tanto si estás pensando hacer reuniones presenciales como virtuales, el asesoramiento de nuestros expertos puede ayudarte.

Tu “burbuja” o “manada” inmediata, las personas de tu hogar que tomaron las mismas medidas de protección durante la pandemia, pueden celebrar juntas sin preocupaciones. En el caso de otras personas, antes de enviar invitaciones o responder a una, verifica los índices de COVID-19 en tu área y en las comunidades desde las que vendrán los otros asistentes. Lo ideal es que el área tenga menos de 10 casos diarios por cada 100,000 personas y un índice de positividad de menos del 2%, dice George Abraham, MD, presidente del consejo de enfermedades infecciosas de la Junta Estadounidense de Medicina Interna.

También tienes que saber si algún posible invitado tiene mayor riesgo de padecer efectos graves por COVID-19, en particular, las personas de más de 65 años que sufran afecciones preexistentes, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o diabetes tipo 2, lo que significa que, por ahora, deben descartar las reuniones presenciales con personas ajenas a su hogar.

Incluso si los números están de tu lado, ten cuidado con el tamaño de la lista de invitados. Una buena regla general es hacer una reunión de 10 personas como máximo, incluida tu unidad familiar, dice Maureen Miller, PhD, profesora de epidemiología de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Luego, ten en cuenta los siguientes consejos para organizar una celebración segura.

—Informe de Nicholas De Leon, Samantha Gordon, Hallie Levine, Haniya Rae, Allen St. John, Sal Vaglica y James K. Willcox

Organiza una reunión festiva virtual

Si eliges celebrar a la distancia, tienes muchas formas de mantener las tradiciones o de crear nuevas. Con un poco de creatividad y las herramientas tecnológicas simples lograrás que la reunión sea significativa.

Comparte tus manjares favoritos

Este año, en lugar de visitar a su familia en Puerto Rico, Laurita Tellado, una escritora de Orlando, Florida, le enviará polvorones, unas galletas densas y con mucha mantequilla que la familia suele comer durante la temporada navideña. Si envías productos horneados, elige algo que sea húmedo, firme y duro, como panes rápidos, galletas, muffins, bizcochos y bollitos, dice la nutricionista Nancy Farrell Allen, una portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

¿Vas a mandar productos sensibles a la temperatura? Colócalos en una hielera aislada con paquetes de hielo seco y pon la hielera en una caja de cartón corrugado resistente, dice el nutricionista Angel Planells, otro portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. Ponle a la caja una etiqueta con la leyenda “Mantener refrigerado”, elige una opción de envío rápido e informa a tus familiares que está en camino.

Elige un servicio de reunión virtual

Si deseas reunir a todos para cantar, comer o hacer un brindis en línea, el servicio de teleconferencias Zoom, en el que hasta 100 invitados pueden verse y hablar entre sí en la pantalla, es una excelente opción. No es necesario que los asistentes sean expertos en tecnología o tengan una cuenta, aunque necesitarás que una persona con una cuenta de Zoom organice la reunión, envíe invitaciones por correo electrónico y ejecute el chat grupal. (Si tienes un familiar al que le cuesta mucho usar la tecnología, considera pedirle a alguien que se quede en cuarentena durante dos semanas, y luego vaya personalmente para ayudarlo). La interfaz de pantalla en mosaicos de Zoom (piensa que es como una presentación exagerada de “The Brady Bunch”) es divertida y funciona en casi cualquier computadora o teléfono. Además, puedes elegir un fondo virtual estacional, como una imagen paradisíaca de bosques nevados, que oculte esa estantería desordenada. (Zoom es solo una de las varias opciones de videoconferencia).

Las sesiones de Zoom tienen un límite de 40 minutos, a menos que el anfitrión tenga una cuenta pagada, que cuesta $15 por mes, por lo cual, si deseas tener sesiones de video gratuitas de duración ilimitada, considera las opciones basadas en aplicaciones. Con Apple FaceTime, que utiliza software integrado en iPhones, iPads y computadoras Mac, puedes hacer reuniones con hasta 32 participantes. Google Duo recibe hasta 32 usuarios de iOS y Android, y Facebook Messenger Rooms permite organizar reuniones de hasta 50 participantes.

Prueba que la tecnología no tenga fallas

Una conexión WiFi estable es fundamental para que la llamada de Zoom con los primos no se corte o se congele en medio de la conversación. Varios días antes de la reunión por las fiestas, mide la intensidad de la señal WiFi en la habitación desde la que te unirás a la fiesta virtual. Puedes hacerlo fácilmente en speedtest.net desde el teléfono o la computadora portátil; necesitarás aproximadamente 1.5 megabits por segundo para mantener una llamada por Zoom, según el sitio web de la compañía. Si tu conexión a WiFi tiende a ser inestable cuando estás en la sala virtual, intenta acercar el enrutador para que las paredes y las puertas no bloqueen la señal.

Otra opción es un enrutador de malla. Estos dispositivos son excelentes para transmitir y mantener estable la señal de WiFi en todo el hogar. Varios enrutadores de malla de $200 obtuvieron buenos resultados en nuestras calificaciones, entre ellos, el TP-Link Deco y el Eero Home WiFi (segunda generación).

Mira tu fiesta en una pantalla grande

¿Por qué amontonarse alrededor de una computadora portátil si puedes ver a tus invitados virtuales en una pantalla de TV? Así se hace: abre la aplicación Zoom en el teléfono inteligente, tableta o computadora. Luego, solo debes conectar el dispositivo a la entrada HDMI del televisor con un cable. (Los dispositivos con un puerto USB o Lightning, como los iPhones, requieren un adaptador).

Si no quieres lidiar con cables y adaptadores, quizá puedas “reflejar” o mostrar lo que está en la pantalla del iPhone, iPad o Mac en el televisor con AirPlay de Apple. Necesitarás un televisor con soporte AirPlay integrado, cosa que muchos modelos nuevos tienen, o un Reproductor de streaming de Apple TV. Las computadoras con Windows 10 pueden replicar la pantalla de forma inalámbrica con una tecnología llamada Miracast.

Además, muchos teléfonos inteligentes y tabletas con Android permiten replicar o “transmitir” tu pantalla, para que puedas ver en el televisor la reunión de Zoom a la que te has unido. Si tu televisor no admite la replicación/transmisión, puedes comprar un dongle de Google Chromecast, que cuesta alrededor de $30, y conectarlo a un puerto HDMI de tu televisor. Eso te permitirá replicar la pantalla desde un teléfono Android. (Si tienes un dispositivo de transmisión Roku, puedes replicar la pantalla desde un dispositivo Android o Windows).

Haz que sea más brillante y más claro

Optimizar la iluminación puede ser tan simple como participar de la fiesta cerca de una ventana o en una habitación bien iluminada. Una cámara web externa dedicada, que puede costar entre $20 y $200, puede brindar una mejor calidad de imagen, especialmente si la iluminación no es ideal, y te permitirá incluir más personas en la toma. CR no prueba cámaras web, pero los productos Logitech y Razer, como Logitech StreamCam, tienen una buena reputación. En cuanto al sonido, el micrófono incorporado a tu computadora portátil puede funcionar para uso general, pero un micrófono USB omnidireccional con cancelación de ruido, que cuesta entre $12 y $250, puede registrar mucho mejor la conversación de un grupo sentado alrededor de una mesa.

Organiza juegos virtuales

Desafíense con Scrabble en línea u otros juegos, en un sitio como Pogo. También puedes ver películas a la distancia con familiares y amigos mediante Amazon Prime, Hulu y Netflix. Con Netflix Party, los participantes virtuales invitados pueden usar un cuadro de chat para hacer comentarios de “El Grinch” u otros clásicos navideños en tiempo real.

Cocinen juntos a la distancia

¿Sueñas con los tamales famosos de la tía María? Con un servicio como Zoom, ella puede hacer una demostración en vivo para que tú y otros familiares puedan preparar el plato al mismo tiempo, dice Danielle Alexander de Posh 5 Productions. Si eres el chef anfitrión, “envía la lista de ingredientes a tus invitados una semana antes del evento, o también puedes incluirla en la invitación para que todos puedan participar”, dice. O haz que todos se registren en la misma clase de cocina virtual. Hay miles de opciones disponibles en línea.

Y, por último, ten en cuenta que romper con la tradición en este momento podría darte un respiro y ser un impulso. Por ejemplo, en lugar de esperar las fiestas para cocinar una cena navideña tradicional puertorriqueña, Tellado y sus padres prepararon la comida especial en agosto —con cerdo asado, arroz con gandules y coquito, que es parecido al ponche de huevo— solo por el gusto de hacerlo.

Así que celebra cuándo y cómo te resulte mejor, con precauciones. “Todos estamos tratando de pasar los próximos meses y estas grandes celebraciones lo mejor que podamos”, dice Tellado. “Lo único que importa es que te conectes con tus seres queridos de alguna manera, ya sea personalmente o en línea”.

Haz bien las fiestas en persona

Dale a los invitados información clara

“Si es posible, solicítales a los invitados que se pongan en cuarentena durante dos semanas antes de su visita y que viajen a tu casa de una manera que reduzca la posibilidad de exposición”, dice Donald Schaffner, PhD, especialista en evaluación cuantitativa del riesgo microbiano de la Universidad Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. También puedes pedirles a todos que se hagan la prueba del COVID-19. Hazles saber a los invitados que quieres que usen mascarillas, excepto mientras comen o beben, y que mantengan la distancia social, dejando 6 pies entre ellos y quienes no forman parte de su unidad familiar. Y avísales a los invitados si se reunirán al aire libre, que según los expertos es mucho más seguro que un evento en un ambiente cerrado, para que puedan abrigarse. (Para las áreas más frías, ten a mano guantes y gorros adicionales, y alienta a los invitados a vestirse en capas que se puedan quitar y volver a poner según lo requiera el clima).

Prepara tu casa

Desinfecta las superficies de alto contacto, como las manijas de las puertas y los grifos del baño, y coloca jabón líquido para manos, toallas de papel y toallitas desinfectantes desechables en los baños. Ten a la mano mascarillas faciales, pañuelos desechables y desinfectante para manos donde los invitados puedan encontrarlos fácilmente, como en el área de entrada al jardín, en los pasillos que conducen a los baños y en las mesas de afuera.

Elige el lugar y la hora

Si el clima lo permite, casi cualquier espacio al aire libre (un patio trasero, un porche delantero, una terraza cubierta, o incluso un parque) puede reemplazar el comedor tradicional. En climas fríos, considera programar las reuniones de las fiestas en la tarde, cuando las temperaturas posiblemente sean más altas.

Añade una fuente de calor

Una fogata de leña portátil, que puede costar desde $10 hasta miles de dólares, brinda luz, encanto y mucho calor; algunas pueden alcanzar los 1000 °F o más. Pero el humo que produce puede ser molesto para cualquiera que se sienta a favor del viento y requiere un espacio abierto que esté alejado de materiales combustibles, como la casa, la terraza y los árboles con ramas bajas. (Una cubierta de malla puede ayudar a evitar que las brasas se vayan flotando). Una versión modular de combustión de propano, que puede costar desde $90 hasta miles de dólares, se enciende más fácil y genera menos humo, o nada, pero algunas no generan una llama viva. ¿Vas a celebrar en un parque donde se permite hacer fogatas? Considera conseguir una fogata metálica en forma de cuenco, cuyo precio oscila entre $40 y $570. Las que tienen una malla mantendrán las chispas contenidas.

Otra opción son los calentadores para patios, cuyo precio oscila entre $80 y $1,900, y que pueden funcionar con el mismo tanque de propano que alimenta la parrilla. Según las afirmaciones publicitarias, el modelo para apoyar en el suelo de 42,000 Btu puede calentar un radio de aproximadamente 16½ pies, y el modelo para apoyar en la mesa de 11,000 Btu cubre un radio de aproximadamente 5 pies.

El calentador de patio de Feller le permite recibir a una familia a la vez en el patio delantero con un clima más fresco. “No podemos servir una cena de 5 platos, pero nos mantiene lo suficientemente calentitos durante una hora como para disfrutar de algunas bebidas y aperitivos”, dice. Colocar mantas y cobijas sobre las sillas también puede ayudar a que los invitados sientan un ambiente más acogedor.

Opta por sentarte de manera inteligente

Es más probable que los invitados se queden afuera y mantengan el distanciamiento social si están sentados y cómodos, lo que se puede lograr fácilmente si agregas un cojín a una silla plegable de metal o de plástico. CR no prueba este tipo de sillas, pero la opción GCI Outdoor FirePit Rocker, que cuesta $65, suena atractiva. Se pliega y tiene un resorte que genera un balanceo suave y un lugar para dejar tu bebida. Asigna a cada persona su propia silla y ubícalas de modo que cada grupo de sillas esté a 6 pies de distancia de las demás y frente a la fuente de calor. Usa una mesa distinta para cada círculo familiar o una bandeja individual para cada invitado.

Ilumina la noche

Las guirnaldas de luces dan un toque festivo, pero las linternas o los faroles son imprescindibles para ayudar a los invitados a transitar por la zona. Puedes sugerirles a los invitados que traigan las suyas, pero también ten algunas a mano. Las linternas recargables más modernas, cuyo precio oscila entre $5 y $255 aproximadamente, pueden ser una forma adecuada para iluminar tu reunión. Deja las luces interiores encendidas para que los invitados puedan ir al baño y volver a la reunión con facilidad.

Prepara un menú simple y seguro

Muy probablemente, los invitados no esperen una cena festiva tradicional, así que puedes servir cualquier cosa, desde sándwiches envueltos individualmente hasta comida para llevar, con recipientes diferentes para cada grupo familiar. También puedes tener una fuente para cada grupo o pedirles a los invitados que traigan sus propios bocadillos. (Evita compartir la vajilla con personas que no vivan contigo). Opta por usar cubiertos desechables y sirve las bebidas en latas o botellas individuales, o prepara una jarra para cada grupo familiar. Trata de consumir únicamente bebidas sin alcohol, ya que beber alcohol puede hacer que los invitados se relajen con respecto al distanciamiento social.

Piensa más allá de la cena

Potencia el sentimiento festivo con una fiesta de chocolate caliente y malvaviscos tostados alrededor de la fogata o la hoguera del parque, dice Danielle Alexander, propietaria de Posh 5 Productions, una empresa de planificación de eventos en Los Angeles. “Es divertido para todos, incluso los adultos mayores, porque despierta la nostalgia”, dice.

Las cantimploras térmicas mantienen la temperatura del chocolate caliente. CR no las prueba, pero los fabricantes de la legendaria botella aislada al vacío Stanley Classic, que cuesta $45, dicen que mantendrá 2 litros de chocolate caliente durante 45 horas. Dale a cada grupo su propio recipiente de chocolate caliente y asegúrate de que todos tengan palos largos para asar malvaviscos, de modo que puedan mantener la distancia social. Evita los villancicos alrededor de la fogata o cantar con las personas ajenas a tu burbuja. Las pequeñas partículas que se liberan cuando la gente canta podrían aumentar la transmisión del coronavirus.

Festeja adentro con extrema precaución

Una opción de interior y exterior es reunirse en un área fácil de ventilar, como un garaje, y dejar la puerta abierta. Otra opción es alquilar o comprar una carpa y recibir allí a los invitados. Mantén las solapas abiertas para permitir que circule el aire.

Christine Kistler, MD, profesora adjunta de la división de medicina geriátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y otros expertos, desaconsejan hacer reuniones festivas en ambientes cerrados por el momento. Si eliges hacer una reunión en un ambiente cerrado, procura que dure menos de una hora, abre las ventanas y usa mascarillas y mantén el distanciamiento social, dice Griffin, de la Universidad de Columbia. Trata de que cada unidad familiar se sienta en una habitación diferente o que coman en horarios escalonados. Puedes usar ventiladores de techo para ventilar, pero evita los de pie. “Podrían soplar aire infectado sobre alguien”, explica Griffin.

Considera colocar humidificadores en las habitaciones donde la gente se reunirá, dice Kistler. “El virus que causa el COVID-19 ama el aire seco”, dice y agrega que la falta de humedad significa que las gotitas infecciosas pueden permanecer en el aire por más tiempo.

Si el espacio en tu hogar no es suficiente para mantener un distanciamiento social adecuado, puedes considerar hacer una reunión pequeña en una sala privada, en un restaurante o en un centro comunitario. Pero procede con precaución y asegúrate de que las normativas estatales y locales lo permitan. “Cada unidad familiar puede comer en su propia mesa, incluso los abuelos, que son personas con alto riesgo, y todos deben usar su mascarilla cuando se levantan de la mesa y deambulan”, dice Griffin.

Nota del editor: Este artículo también aparece en la edición de diciembre de 2020 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.