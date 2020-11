“Me dicen que me van a matar”: Aterrorizado el funerario que subió la foto con el cadáver de Maradona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los hechos más bajos que ocurrieron durante los procesos funerarios de Diego Armando Maradona, el ídolo más grande de Argentina, fue la publicación en redes de un par de fotos de su cadáver subidas por un trabajador de la empresa que le dio los últimos servicios al “10”.

Pero esto, no quedó en un tema anecdótico, el odio del pueblo argentino se ha localizado en este individuo que ha recibido incluso amenazas de muerte.

CAUSÓ INDIGNACIÓN EN EL MUNDO

“He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir”, aseguró Claudio Fernández, el empleado que fue despedido y que pidió perdón y se justificó en Radio 10.

“¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”.