Gobernador Gavin Newsom anuncia plan de ayuda y rescate para pequeños empresarios de California

El coronavirus está golpeando al estado dorado peor que el pasado mes de julio cuando reportaba los que habían sido sus peores datos de la pandemia y actualmente se encuentra a un paso de emitir ordenes de confinamiento más severas como la de Los Ángeles, según palabras del gobernador.

Gavin Newsom anunció este lunes en una rueda de prensa desde su casa, en la que se mantiene aislado, que gracias a varias labores de la Asamblea durante el fin de semana, automáticamente entra en vigor una suspensión del pago de impuesto de ventas en los comercios del estado, como respuesta de emergencia a posibles nuevos cierres.

Según lo que explicó el gobernador de California, los pequeños negocios que tienen una deuda de hasta un millón de dólares en impuestos de ventas, pueden omitir el pago por tres meses y usar el dinero para cubrir otras obligaciones del negocio.

CA is making available $500,000,000 in reserve funds for grants to small businesses, nonprofits, and cultural institutions.

Businesses can apply for grants up to $25,000.

Learn more at https://t.co/xtXFwVeWc2

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 30, 2020