Doctor causa polémica por una selfie, pero afirma que es real

Un médico de Nevada se sintió desanimado después de que una foto que se tomó a sí mismo en su hospital, un el estacionamiento habilitado para tratar a pacientes con COVID-19, se tergiversara en las redes sociales y fuera utilizada para afirmar que la pandemia es un engaño, cuando los casos en el estado van en aumento.

Ahora su hospital, el Renown Regional Medical Center, ha sido el objetivo principal de los teóricos de la conspiración, que están utilizando información errónea para alimentar su falsa narrativa, según informa The Associated Press.

As my 1st clinical week in the COVID ICU at Renown @renownhealth I want to thank all the incredible staff who are Fighting the Good Fight to help all those suffering from COVID-19. With 5 deaths in the last 32 hours, everyone is struggling to keep their head-up. Stay strong. pic.twitter.com/pHLp4PPzA6

El Dr. Keeperman, director médico del Centro de Operaciones y Transferencias de Renown, publicó una selfie en Twitter con la esperanza de que comunicara la gravedad de la situación en el hospital, a medida que los casos continúan aumentando. Al menos 34 nuevas muertes por coronavirus y 2,731 nuevos casos se reportaron en Nevada el 3 de diciembre. Durante la semana pasada, hubo un promedio de 2,218 casos por día, un aumento del 21% del promedio dos semanas antes, The New York Times informó.

Keeperman le dijo a Associated Press que tomó la foto el día de la inauguración, el 12 de noviembre, cuando todavía no habían llegado pacientes. En un tweet, mencionó las 5 muertes que tuvieron lugar en las últimas 32 horas y habló sobre la lucha que todos enfrentaron, y agradeció a su personal por “ayudar a todos los que sufren de COVID-19”.

La fotografía del Dr. Keeperman fue luego utilizada por la cuenta @Networkinvegas para afirmar erróneamente que mostraba un “hospital falso” que “nunca había visto a un solo paciente”, informó The New York Times.

El martes, el presidente Trump supuestamente contribuyó a difundir las afirmaciones falsas al retuitear la publicación de @Networkinvegas con el comentario: “¡Resultados electorales falsos en Nevada, igual que esto!”. Twitter marcó el tuit del presidente como falso y señaló que la afirmación sobre el fraude electoral fue “disputada”, citó el periódico.

El 12 de noviembre, el hospital abrió un sitio de atención alternativa con dos pisos de camas hospitalarias suplementarias, dentro de una estructura de estacionamiento, para acomodar más casos de COVID-19 si es necesario. En las tres semanas desde la apertura del sitio, el personal médico ha atendido a un total de 219 pacientes con Covid-19.

En todo Nevada, las hospitalizaciones han aumentado un 43% en los últimos 14 días, y un aumento del 55 % en muertes. Desde el comienzo de la pandemia, ha habido al menos 160,317 casos y 2,259 muertes en Nevada, según una base de datos del New York Times. (Estos números reflejan los datos a fecha 4 de diciembre).

“Es realmente desmoralizador para todos los que están trabajando tan duro que ese tema esté tan politizado y polarizado“, dijo el Dr. Keeperman a AP. “Estoy sosteniendo la mano de los pacientes cuando toman su último aliento porque su seres queridos no pueden estar con ellos”.

Durante una entrevista el miércoles, el Dr. Keeperman dijo que estaba “triste y decepcionado” al ver los ataques que rodearon su publicación en las redes sociales. “Envié ese tweet para reconocer y agradecer a todos nuestros compañeros de equipo de atención médica que a menudo no son reconocidos”, dijo. “Mi mayor deseo es no tener que decirle a otra familia que su ser querido no volverá a casa”.

Ha recibido una gran cantidad de apoyo de líderes locales, estatales y nacionales, de colegas de atención médica y de muchas personas anónimas en general, pero también ha recibido algunos “mensajes poco agradables”, reconoce. “He optado por ignorarlos y mantener la esperanza”, informó el Times.

El gobernador de Nevada, el demócrata Steve Sisolak, publicó en Twitter su respuesta a los últimos comentarios del presidente Trump sobre su estado el 1 de diciembre.

Today, I issued the following statement in response to a tweet from President Trump, where he agrees with the false claim that Renown Hospital’s alternate care site is “fake.”

My full statement is below: pic.twitter.com/6G1GqvDdRr

— Governor Sisolak (@GovSisolak) December 1, 2020