El Cártel Universitario de Texas, operaba al estilo Breaking Bad

Por tráfico de drogas y lavado de dinero, 13 personas que integraban un grupo criminal que operaba al estilo de Breaking Bad, denominado por las autoridades como Cártel Universitario, fueron arrestadas por las autoridades de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia detalló que entre los involucrados se encuentran estudiantes y exalumnos de la Universidad de Texas en Austin.

En la operación denominada “Spider Web” (Telaraña) fueron incautadas diferentes cantidades de fentanilo y pastillas de medicamentos controlados como Adderall y Xanax, además de Ácido Lisérgico (LSD), marihuana y hongos alucinógenos, además, de al menos $100,000 dólares en efectivo durante una redada.

Los acusados distribuían las drogas en el propio campus de la Universidad de Texas, en Austin, así como en otras áreas de la ciudad desde abril de 2019, según las investigaciones.

Federal, state and local authorities have arrested 13 individuals, including current and former University of Texas (UT) students, charged in connection with trafficking LSD, fentanyl and methamphetamine pills to UT students in Austin https://t.co/AZ7qJ9iduS

— U.S. Attorney WDTX (@USAO_WDTX) December 4, 2020